Pide expulsar a Israel de competiciones

MADRID.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el lunes que Israel sea excluido de las competiciones deportivas después de que activistas propalestinos interrumpieran la etapa final de la Vuelta a España en caóticas escenas en Madrid. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel respondió llamando a Sánchez “antisemita y mentiroso”.

Las tensiones entre los países han escalado en las últimas semanas, ya que el gobierno de izquierda de España expresó su apoyo a los manifestantes que interrumpieron varias etapas de la Vuelta, incluida la última el domingo en Madrid, debido a la participación de un equipo israelí.

Ante miembros de su Partido Socialista Obrero Español, Sánchez expresó que Israel, al igual que Rusia, debería ser boicoteado de los eventos deportivos internacionales debido a su campaña militar en Gaza.

“Ya está sucediendo, hemos visto cómo gobiernos europeos están diciendo que mientras dure la barbarie que Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia”, dijo el mandatario español.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales”.

¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa Israel tras la invasión de Gaza?”, añadió.

Sánchez habló al día siguiente que el final de la Vuelta se acortara cuando manifestantes propalestinos que se oponían a la participación del equipo israelí Israel Premier Tech lanzaron vallas a la ruta y se enfrentaron con la policía cerca de la línea de meta. Las autoridades informaron que dos personas fueron arrestadas y 22 resultaron heridas, ninguna de gravedad.

El gobierno de España expresó simpatía con los manifestantes y sugirió que el equipo Israel Premier Tech debió retirarse de la carrera.

El equipo eliminó el nombre del equipo de sus uniformes pero permaneció en la carrera hasta el final.