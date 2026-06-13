Pierre Gasly es reclasificado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MONTMELO.- El tercer puesto del piloto de la escudería Alpine, Pierre Gasly, en el Gran Premio de Mónaco fue restituido el viernes después de que los comisarios de carrera aceptaran una apelación presentada por el equipo de Fórmula 1.

Gasly terminó la carrera de Mónaco en tercer lugar, pero fue relegado al séptimo puesto después de que los comisarios le impusieran dos sanciones de cinco segundos por presuntamente ir demasiado rápido en el carril de boxes.

Alpine apeló de inmediato la decisión, y la FIA determinó que los cronometradores se habían equivocado al medir la velocidad de su auto.

La FIA indicó en una publicación en X el viernes que "los comisarios del GP de Mónaco han anulado las sanciones de Gasly, devolviéndole de hecho su tercer puesto".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gasly celebró en redes sociales la decisión, que le da a Alpine su primer podio desde 2024.

El piloto francés escribió en X: "¡¡LO RECUPERAMOS!! ¡P3 en Mónaco!". "Muchísimas gracias a mi increíble equipo y a todas las personas que nos apoyaron. Gracias FIA y F1 por la transparencia de la situación. Para recordar".

La FIA ya había señalado el jueves que estaba considerando la apelación de Alpine porque los cronometradores de la carrera de Mónaco habían aportado pruebas de que habían cometido un error. La FIA explicó que la "distancia utilizada en el cálculo" de las velocidades de los autos era incorrecta y "sobreestimó la velocidad" del auto de Gasly.

La decisión se conoció cinco días después de la carrera de Mónaco, mientras los equipos se preparaban para las prácticas de la siguiente parada de la F1 en Barcelona.

Isack Hadjar, de Red Bull, bajará del tercer al cuarto puesto en los resultados de Mónaco.

Gasly fue uno de varios pilotos sancionados por exceso de velocidad en el carril de boxes durante la carrera de Mónaco, que ganó Kimi Antonelli, de Mercedes.

"Éramos conscientes de que había habido problemas en esa parte de la pista el viernes y el sábado, así que teníamos algunas dudas al respecto. Y cuando vimos todas esas sanciones en la carrera, aunque no sabíamos exactamente cuál era el error, no era descabellado pensar que algo estaba mal", declaró a los periodistas el director general de Alpine, Steve Nielsen, en Barcelona.

El aspirante al título George Russell fue el más perjudicado después de que inicialmente recibiera una sanción de cinco segundos por exceso de velocidad, que luego se elevó a una penalización más severa de paso por boxes, porque su equipo Mercedes no esperó los cinco segundos obligatorios antes de trabajar en su auto en su siguiente parada en boxes. Eso sacó a Russell del top 10 y no sumó puntos, quedando aún más rezagado respecto de Antonelli, el líder del campeonato.

Mercedes y los otros equipos sancionados no apelaron a tiempo, y al parecer los comisarios no van a modificar sus resultados.