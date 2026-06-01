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FIFA Fan Fest en Zócalo tendrá filtros y vigilancia policial

Además de filtros, se realizarán cortes viales y habrá personal médico para atención inmediata en la Plancha del Zócalo.

Por El Universal

Junio 01, 2026 06:01 p.m.
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FIFA Fan Fest en Zócalo tendrá filtros y vigilancia policial
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- A 10 días de la Copa del Mundo 2026, que atraerá a miles de turistas, la Policía de la CDMX anunció que se implementarán filtros de seguridad con revisiones visuales y aleatorias entre los asistentes al FIFA Fan Fest que se habilitará en la Plancha del Zócalo a partir del 11 de junio.

      Acciones de la autoridad

      Así lo anunció el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, quien adelantó que desde el inicio de las actividades hasta que concluyan se pondrá en marcha "un dispositivo de seguridad y vigilancia, que incluye patrullajes pie-tierra; ciber-patrullajes y monitoreos por los sistemas de video vigilancia del C5".

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      Debido a que se trata de un evento multitudinario, la Policía de la Ciudad de México instalará tres cinturones de seguridad en las calles circundantes al Zócalo, con lo que se buscará un arribo seguro y ordenado de los asistentes; en estos cinturones se establecerán los filtros de seguridad.

      "Previo al acceso al primer cuadro, siete puntos de inspección de mochilas, bolsas y objetos voluminosos, con el apoyo de detectores de metal manuales para impedir la entrada de objetos prohibidos, que pudieran poner en riesgo la integridad de las y los aficionados", indicó el secretario.

      Asimismo, se realizarán los cortes viales necesarios, para agilizar la movilidad en la zona y habrá presencia de personal para la atención médica y pre hospitalaria que se requiera, así como labores de búsqueda o localización de personas.

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