Christian Martinoli critica convocatoria de la selección mexicana
Martinoli señala falta de continuidad y nivel en algunos futbolistas convocados para el Mundial 2026.
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Luego de una serie de partidos amistosos que sirvieron como prueba y evaluación, la Selección Mexicana hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo de 2026.
El torneo tendrá un significado especial para el país, ya que México será por tercera ocasión sede de un partido inaugural, consolidándose como uno de los grandes anfitriones del futbol a nivel mundial.
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Con la expectativa en aumento tras la publicación de los nombres elegidos por Javier Aguirre, las reacciones no tardaron en aparecer tanto entre aficionados como analistas. Como suele suceder en este tipo de decisiones, la convocatoria generó opiniones divididas, especialmente por la inclusión y ausencia de ciertos futbolistas.
Una de las voces más críticas a lo largo de este proceso fue la de Christian Martinoli, narrador estelar de "TV Azteca", quien no dudó en manifestar su inconformidad con algunos de los convocados.
El comentarista señaló que no lograba entender la presencia de ciertos jugadores que, en su opinión, no han tenido la continuidad ni el nivel necesario en sus respectivos clubes.
Martinoli fue más allá en sus declaraciones al asegurar que varios nombres dentro de la lista no merecerían estar en la convocatoria final. Entre ellos, mencionó a figuras como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, César Huerta y Santiago Giménez, a quienes cuestionó por su actualidad futbolística, encendiendo nuevamente el debate en torno a los criterios utilizados para conformar el plantel mundialista.
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