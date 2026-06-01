Fallece Echo, el border collie de la serie Heartstopper

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Este domingo 31 de mayo se dio a conocer el

de

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, el perrito de raza border collie que interpretó a Neillie, la perrita deen la serie de, "".La noticia fue confirmada por su, en la plataforma de. De acuerdo con medio locales, habría perdido la vida tras ser diagnosticado conDebido al deterioro de su salud por la enfermedad,tuvo que ser sometido ael pasado, con tan solo, dejando un vacío en los seguidores de la serie.De acuerdo con su propietaria, durante unpor la mañana, notó que Echho estaba un pocoo tambaleante, siendo los principales signos de alarmay coordinación.Al inicio los veterinarios consideraron que se trataba de una. No obstante, su estado de salud empeoró con unaen el lado derecho del cuerpo. Al realizarse los estudios correspondientes, se reveló que padecíaSegún conno había mostrado. ", fuiste el mejor perro del mundo...por siempre, hasta que nos volvamos a encontrar, corre libre, dulce niño", declaraenEsta serie, estrenada en 2022 en la plataforma de, está inspirada en el webcómic homónimo, escrito pory publicado en 2018 en internet. En la trama, Neillie figura como soporte emocional y mejor amiga de Nick.La historia sigue el romance de, quienes, a través de un viaje de autodescubrimiento y aceptación, aprenden a aceptar sus sentimientos. La serie aborda temas sobrey salud mental.La creadora de la serie de televisiónal integrante del elenco. "Siento mucho escuchar esto.fue muy especial para muchos y siempre lo recordaremos, así como toda la alegría que nos brindó", escribió.Asimismo, diversosse despidieron con emotivos mensajes. "Lo conocí pory me recordaba a mi perrita, lamento mucho que haya fallecido", "Aunque tu tiempo fue limitado, dejaste marcas imborrables de alegría", dicen.