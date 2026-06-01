Cristiano lanza mensaje al llegar a la concentración de Portugal

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Tras conquistar su

desde su llegada al

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ha redefinido sus metas para este 2026, colocando en la cima de sus objetivos la conquista de la Copa del Mundo de la FIFA.El, que en la pasada edición fue testigo de la consagración dey ha sido constantemente comparado con el astro argentino, se reincorporó recientemente a la concentración de laluego de disfrutar algunos días de descanso.A su llegada al campamento luso, ely referente del equipo dirigido porno tardó en dejar claro su enfoque y ambición. Consciente de que podría estar ante su última Copa del Mundo, Ronaldo asumió elque lo caracteriza.A través de sus, el delantero portugués lanzó unpero contundente, con el que encendió el ánimo de sus seguidores y dejó ver lacon la que afrontará el desafío.", escribió, marcando así el inicio de unque podría representar el capítulo final de una de las carreras más exitosas en la historia del futbol.llegará a la Copa del Mundo de 2026 con la posibilidad de seguir ampliando unadentro del futbol internacional. El delantero portugués es el único jugador en haber marcado gol endistintas del Mundial (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), un registro que lo coloca en la élite absoluta del torneo.