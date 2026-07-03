Portugal remonta y vence a Croacia

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México.- Portugal y Croacia no solo se disputaban el pase a la siguiente ronda, también protagonizaban un partido que marcaría el final de una era. Frente a frente estaban Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos leyendas que durante años dejaron su huella en el fútbol mundial y que afrontaban su última Copa del Mundo. Al final, Portugal logró mantener vivo el sueño de Ronaldo tras imponerse 2-1, mientras que Modric puso punto final a su historia en los Mundiales.

Los ajedrezados fueron los primeros en mostrar sus intenciones. Apenas al minuto 3, Ante Budimir encontró espacio para rematar, aunque su disparo terminó en las manos del guardameta portugués.

Los lusitanos respondieron de inmediato. Al 4´, Bruno Fernandes y Vitinha probaron con dos remates consecutivos, pero el guardameta croata intervino con atajadas para evitar la apertura del marcador.

Sin lograr concretar ocasiones claras, Portugal tomó el control tras los primeros 15 minutos y manejó el ritmo del partido ante una Croacia bien plantada en defensa.

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Ambos equipos insistieron, ninguno cedió y el partido se fue tensando con el paso de los minutos.

Al descanso, el marcador seguía 0-0, sin premio para ninguno de los dos equipos.

Croacia arrancó el segundo tiempo con intensidad y golpeó al 53´. Ivan Perisic controló dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador, firmando su primer gol del Mundial.

El conjunto balcánico estuvo cerca de ampliar la ventaja al 56´, cuando Nikola Vlasic remató dentro del área, pero la acción fue anulada por fuera de juego.

Portugal reaccionó al 60´ con un golazo de Cristiano Ronaldo que encendió el partido, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada.

Sin embargo, al 68´, Ronaldo tomó revancha desde el punto de penal y puso el 1-1, devolviendo a los lusitanos al partido.

Croacia volvió a ver cómo se le escapaba el gol. Al 80´, Petar Sucic había anotado para los ajedrezados, pero la acción fue nuevamente anulada por fuera de juego.

Al 81´, llegó una de las imágenes del partido: Ronaldo salió del terreno de juego con evidente disgusto y fue sustituido por Rúben Neves, dejando a Portugal sin su líder en el tramo final.

Cuando Croacia parecía tener el control del cierre del partido, al 90+3´ Gonsalo Ramos apareció de cabeza para cambiarlo todo y desatar la celebración portuguesa. Con ese gol, los dirigidos por Roberto Martínez sellaron su clasificación a los octavos de final, donde ya les espera España.

Pero el drama no terminó ahí. Al 90+12´, Josko Gvardiol había marcado lo que era el empate 2-2 para Croacia, pero el gol fue anulado. La Portugal de Ronaldo se quedó con la victoria.