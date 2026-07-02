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Portugal y Croacia juegan partido decisivo en Mundial 2026

Portugal llega con confianza tras fase de grupos sólida, mientras Croacia apuesta por su resiliencia y experiencia.

Por El Universal

Julio 02, 2026 05:40 p.m.
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Portugal y Croacia juegan partido decisivo en Mundial 2026
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      La Copa del Mundo entra en una fase donde no hay margen de error y este jueves regalará uno de los duelos más esperados del torneo cuando Portugal y Croacia se enfrenten en busca de un boleto a la siguiente ronda.


      Dos selecciones con tradición competitiva, acostumbradas a los grandes escenarios, protagonizarán un choque que promete intensidad, talento y una elevada carga de tensión desde el primer minuto.

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      Portugal llega al compromiso con la confianza que le dejó una sólida fase de grupos y con la sensación de haber recuperado a su principal referente. Cristiano Ronaldo ha vuelto a ser decisivo para los lusos.
      Enfrente estará una Croacia que ha construido su identidad a partir de la resiliencia. Los balcánicos saben competir en este tipo de instancias y cuentan con un núcleo de jugadores experimentados capaces de mantener la calma en los momentos más complejos. Bajo la dirección de Luka Modric, el equipo buscará imponer su control del balón y aprovechar cualquier oportunidad.

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