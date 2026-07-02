Amanda Anisimova avanza a tercera ronda en Wimbledon 2026

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LONDRES (AP) — Amanda Anisimova sirvió tres de sus 20 aces en el desempate decisivo para contener a Sofia Kenin y vencerla el jueves por 6-2, 4-6, 7-6 (3) y alcanzar la tercera ronda en Wimbledon en un día en el que la princesa Kate visitó el All England Club.

Amanda Anisimova remontó para avanzar en Wimbledon

Anisimova, quien fue consolada por Kate hace un año después de ser arrollada por Iga Swiatek en la final, perdía 3-1 en el tercer set antes de recuperar el quiebre en el sexto game contra su compatriota estadounidense.

"Algunos momentos fueron realmente horribles. Estoy muy feliz de haber pasado a la siguiente ronda", dijo Anisimova en la cancha 2.

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"Nunca pensé que estaría diciendo esto — pero gracias a mi saque hoy", añadió. "No soy una gran sacadora. Ahora, por fin, puedo decir que puedo sacar bastante bien".

La sexta preclasificada Anisimova se golpeó la raqueta contra la pierna en un momento del set decisivo.

"Perdía 3-1 y me dije que siguiera luchando y que estos podrían ser tus últimos momentos en Wimbledon... solo intenta y quizá diviértete y disfrútalo", dijo Anisimova, quien enfrentará a continuación a la 26ta preclasificada Madison Keys. "Trato de recordarme: solo diviértete, estás jugando en Wimbledon. A veces soy dura conmigo misma".

Iga Swiatek y Alexandra Eala avanzan con autoridad

Swiatek, quien venció a Anisimova 6-0, 6-0 por el título de 2025 en la cancha central, necesitó apenas 70 minutos para superar a la finalista de Wimbledon 2021 Karolina Pliskova por 6-1, 6-3.

La campeona defensora se medirá con la estrella emergente filipina Alexandra Eala, quien remontó para vencer a Maya Joint por 3-6, 6-2, 6-0, en la tercera ronda. El martes, Joint arruinó el regreso de Serena Williams en individuales.

Taylor Fritz destaca con estilo y victoria en Wimbledon

Un bien vestido Taylor Fritz volvió a impresionar en Wimbledon al vencer al también estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-2, 7-5 para alcanzar la tercera ronda.

Fritz llamó la atención al salir a calentar en la cancha 2 con una chaqueta blanca y pantalones de calentamiento estilo NBA, pero su juego tampoco estuvo mal: conectó 19 aces y evitó que lo llevaran a un cuarto set.

El sexto preclasificado y semifinalista el año pasado, bombeó con énfasis el puño derecho cuando quebró el saque de Kypson para convertir su cuarto punto de partido.

Fritz también ganó su debut en sets corridos y había usado un atuendo similar con pantalones de calentamiento con broches para arrancarlos — diseñados para desabotonarse fácilmente al jalarlos de una sola vez.

"Me lo quité lentamente en la primera ronda. La verdad es que lo arruiné un poco", dijo Fritz en su conferencia de prensa. "En realidad es mucho más fácil simplemente arrancarlos. Vi un video de Frances (Tiafoe) haciéndolo. Hoy solo estaba tratando de copiarlo".

Más tarde, un Tiafoe igual de elegante mostró cómo se hace — y se ganó aplausos por quitarse rápidamente la parte de abajo antes de su partido contra Jan Choinksi.

Las declaraciones de moda de Naomi Osaka han hecho que sus entradas a la cancha sean imperdibles en los torneos de Grand Slam —Wimbledon incluido.

También el jueves, tanto el segundo preclasificado Alexander Zverev como el quinto preclasificado Alex de Minaur registraron victorias en sets corridos.