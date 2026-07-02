Lionel Scaloni asegura que Argentina no es beneficiada por la FIFA

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Desde que la Selección Argentina se consagró campeona del mundo en 2022, los detractores de Lionel Messi y el conjunto albiceleste comenzaron una teoría conspirativa donde señalan que la FIFA beneficia a los vigentes monarcas del torneo con decisiones arbitrales y formatos de competencia.

En esta Copa del Mundo, la polémica jugada del ocho veces ganador del Balón de Oro contra Argelia en la que no fue expulsado tras pisar la pantorrilla de un zaguero rival, lo único que hizo fue encender la llama de esa teoría conspirativa. Sin embargo, esta tarde, en Miami, Lionel Scaloni calló a los críticos.

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Al ser cuestionado sobre esta percepción que tienen algunos sobre la Selección Argentina, Scaloni respondió que maneja la situación "no leyendo las redes sociales, no mires las redes sociales y ya está. Sin mirar eso no te enteras, el tema es que hoy cualquiera pone una cosa y a lo mejor no es fundamentada, y se hace de una cosa chiquita algo muy grande".El estratega bicampeón de América y campeón del mundo agregó que "no creo que haya que darle importancia, las redes tienen cosas buenas y cosas como estas, que hoy lamentablemente cualquiera, y no en el mal sentido, una persona pone algo y enseguida se viraliza y en un segundo después está en todos lados, pero bueno, nosotros no nos hacemos eco de eso".Así, la Selección Argentina confiesa que hace oídos sordos a las acusaciones en su contra y solamente se enfoca en seguir su camino hacia el posible bicampeonato mundial.