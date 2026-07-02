PAN denuncia a Brugada y funcionarios por muerte de aficionados en Reforma

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Dirigentes locales del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra funcionarios del Gobierno capitalino, a quienes señalan por presunta responsabilidad en la muerte de cuatro aficionados durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador, realizados en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con la querella, el Gobierno de la Ciudad de México convocó a la población no solo a ver los partidos en pantallas instaladas sobre Reforma, sino también a participar en actividades públicas promovidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y su gabinete, bajo el compromiso de que habría condiciones de seguridad.

El diputado federal Daniel Chimal García sostuvo que las autoridades capitalinas deben asumir el costo político y legal de no haber contenido el aforo ni aplicado protocolos adecuados de Protección Civil.

"Nos dijeron que esas actividades iban a ser seguras, pero hay cuatro fallecidos por asfixia y vemos en las imágenes que, evidentemente, no se hizo ningún protocolo de seguridad", señaló.

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Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX, afirmó que durante los momentos de mayor tensión hubo personas desmayadas y asistentes con miedo, sin que hubiera presencia suficiente de policías para auxiliar a la gente.

"No pudo la policía con tanto aforo. Hoy quieren tapar el sol con un dedo y decirnos que van a reforzar la atención para el domingo; eso debieron haberlo hecho cuando planearon todo este Mundial en las calles", declaró.

Priscila Vera, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, exigió a la Fiscalía capitalina realizar una investigación sólida para deslindar responsabilidades por la muerte de cuatro ciudadanos que, dijo, acudieron confiando en la organización del Gobierno de la Ciudad.

La denuncia señala a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; al secretario de Gobierno, César Cravioto; al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; así como a los secretarios de Cultura y Obras, Ana Francis López y Raúl Basulto.

Los panistas argumentaron que la organización de eventos masivos implica obligaciones específicas en materia de protección civil, seguridad, control de aforos, rutas de evacuación, atención médica, prevención de riesgos y coordinación entre dependencias.

Morena acusa uso político de la tragedia

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechazó la denuncia del PAN y acusó que se trata de una acción "apresurada", con afirmaciones sin sustento y motivada por cálculo político.

Morena recordó que desde el 1 de julio la jefa de Gobierno informó que la Fiscalía capitalina abrió carpetas de investigación para esclarecer cada uno de los cuatro fallecimientos y deslindar responsabilidades.

El grupo parlamentario también defendió que el operativo desplegado durante los festejos "existió, fue masivo y salvó vidas", al señalar que, de no haberse implementado, la situación pudo haber sido mayor.