Potosina es oro Panamericano

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La boxeadora potosina Fátima Herrera se proclamó campeona de la categoría de 48 kilogramos femenil en el Campeonato Panamericano Continental Élite de Boxeo Puebla 2026, luego de vencer por decisión unánime a la canadiense Maxim Lessard. Con este resultado, la representante de San Luis Potosí subió a lo más alto del podio en una competencia que reunió a exponentes del boxeo continental y en la que la selección mexicana consiguió dos medallas de oro y una de plata.

Herrera destacó por su desempeño sobre el cuadrilátero, donde logró superar a una rival que le exigió ajustar su estrategia durante el combate. La pugilista reconoció la dificultad de los primeros momentos de la pelea, pero señaló que la experiencia adquirida le permitió mejorar su actuación y encaminarse hacia la victoria ante la afición mexicana.

"Muy contenta de poder participar en mi tierra, en México. Es una sensación muy bonita y siempre disfruto al máximo al hacerlo aquí. Muy feliz de poder quedar campeona; la rival fue muy difícil porque su boxeo es muy raro y se me dificultó un poco en el primer asalto, pero fui mejorando con la experiencia que tengo y siempre dejo el corazón en el ring", expresó la boxeadora potosina tras conquistar el título continental.

La deportista también resaltó la organización del campeonato y la importancia de mantener su preparación para afrontar los próximos compromisos internacionales. Entre sus objetivos se encuentra la última Copa del Mundo, programada en Uzbekistán, donde buscará nuevamente colocarse entre las mejores exponentes de su categoría y dar continuidad a los resultados obtenidos durante la temporada.

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"Me voy a preparar para la última Copa del Mundo en Uzbekistán. Me prepararé al máximo para subir por tercera ocasión al podio, como lo hice en Brasil y en China", señaló Herrera. Mientras tanto, la selección mexicana celebró una actuación destacada en Puebla, encabezada por Valeria Amparán, quien además aseguró una plaza para México a los Juegos Panamericanos Lima 2027.