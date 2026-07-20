Potosina va a la Selección Mayor

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La voleibolista potosina Pau Muñoz Delgadillo fue convocada al roster oficial de la Selección Mexicana Mayor de Voleibol Femenil que representará al país en los próximos Juegos Centroamericanos, consolidando así uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Originaria de San Luis Potosí, la líbero comenzó a construir su trayectoria desde los 11 años en el estado de Nuevo León, entidad con la que participó en competencias nacionales y donde posteriormente defendió los colores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), etapa que resultó fundamental para su desarrollo deportivo.

Gracias a su constancia, disciplina y destacado desempeño dentro de la cancha, Muñoz Delgadillo logró ganarse un lugar dentro del representativo nacional absoluto, convirtiéndose en una de las jugadoras más sobresalientes del voleibol mexicano en su posición.

La convocatoria llega además en un gran momento para la potosina, quien recientemente confirmó su continuidad con Guerreras de Puebla, equipo con el que disputará su segunda temporada en la máxima categoría del voleibol profesional mexicano, refrendando la confianza depositada en su talento.

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Su llamado al conjunto tricolor representa un motivo de orgullo tanto para San Luis Potosí, donde nació, como para Nuevo León, estado en el que desarrolló gran parte de su formación deportiva y alcanzó el nivel que hoy la coloca entre las mejores líberos del país.