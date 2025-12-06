Potosinos dividen combates en León

Este domingo 30 de noviembre se llevó a cabo una intensa función de boxeo en el Parque Miguel Hidalgo de León, donde el Team Koasicha tuvo una jornada difícil al sumar únicamente tres victorias por cuatro derrotas en los combates programados.

A pesar de los resultados adversos, los peleadores potosinos mostraron entrega y buen nivel en cada uno de los enfrentamientos ante representantes de Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Resultados de la función: 27 Kg, Dilan Carranco (Guanajuato) vs. Erick “Microbio” Loranca (SLP), gana Erick Loranca por decisión unánime; 54 Kg, Ian Eliud Arreola (Guanajuato) vs. Luis Julián Silos (SLP), gana Luis Julián Silos por decisión unánime; 57 Kg, Marco Gil Ortega (SLP) vs. Andrés Sandoval (Querétaro), gana Marco Gil por RSC en el primer round.

En los 60 Kg, Elliot Abdel “Perezoso” Escalera (SLP) vs. Karol Robles (Querétaro), gana Karol Robles por descalificación, debido a que el peleador potosino no pasó la revisión reglamentaria del vendaje; 63 Kg, Gabriel Isaac “Gabo” Torres (SLP) vs. Arturo Paredes (Querétaro), gana Arturo Paredes por decisión dividida; categoría Libre, Martín Moreno (Guanajuato) vs. David Israel “Máximo” Rojas (SLP), gana Martín Moreno por decisión dividida.

Los 60 Kg femenil, Alondra Hernández (Guanajuato) vs. Raquel Neftaly “Alacrana” Montalvo (SLP), gana Alondra Hernández por decisión médica en el segundo round, debido a un fuerte sangrado nasal de la potosina; 57 Kg, Marco Gil Ortega (SLP) vs. Luis Salazar (Querétaro), gana Marco Gil por decisión unánime.

