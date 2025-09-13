logo pulso
"NATURALEZA COMO REFUGIO"

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Potosinos FC se medirá al Fut-Car

Por Romario Ventura

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Potosinos FC se medirá al Fut-Car

Luego de debutar con una victoria en casa frente al Cefor Promotora San Luis, el Potosinos Futbol Club disputará su primer encuentro como visitante este sábado 13 de septiembre, cuando se mida al Fut-Car en duelo correspondiente a la segunda jornada de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional (TDP). El partido se celebrará en el campo del Instituto Oviedo-campus Náutico, en León, Guanajuato, a partir de las 16:00 horas.

El arranque del torneo ha dejado un triple empate en la cima de la tabla, donde Magos Unión Deportiva, Fut-Car y Potosinos Futbol Club suman tres puntos cada uno, lo que convierte este encuentro en un choque directo por el liderato del grupo.

Ambos equipos llegan con paso invicto tras ganar por la mínima diferencia en su debut. Los potosinos superaron al Cefor Promotora San Luis, mientras que el Fut-Car sorprendió a domicilio al Santa Ana del Conde. Bajo este panorama, se espera un duelo cerrado y de alta intensidad.

El técnico René Isidoro García ha trabajado con su plantel en corregir detalles del primer compromiso y en fortalecer la adaptación al sistema de juego que busca implementar. Sin embargo, el cuadro potosino tendrá la sensible baja de Francisco Gaitán, expulsado en la jornada inaugural y sancionado con un partido de suspensión, por lo que se definirá en los próximos días quién ocupará su lugar.

El enfrentamiento en León promete ser equilibrado y con grandes exigencias para ambos conjuntos, que buscarán mantenerse en la senda del triunfo y consolidarse en lo alto de la tabla del Grupo XII.

