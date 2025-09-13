logo pulso
Los Cachorros se imponen a Rays

Por AP

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Los Cachorros se imponen a Rays

CHICAGO.- Ian Happ conectó un jonrón y el venezolano Moisés Ballesteros bateó un triple que rompió el empate, con lo que los Cachorros de Chicago vencieron el viernes 6-4 a los Rays de Tampa Bay.

Happ terminó la tarde con tres hits y dos carreras impulsadas para la tercera victoria consecutiva de Chicago. Nico Hoerner tuvo dos hits y anotó dos veces para los líderes del comodín de la Liga Nacional.

Matthew Boyd (13-8) lanzó cinco entradas y permitió cuatro carreras en su primera victoria desde el 19 de agosto. El zurdo All-Star tiene récord de 2-4 con una efectividad de 5.31 en sus últimas siete aperturas.

El dominicano Christopher Morel conectó un jonrón de tres carreras para Tampa Bay en su primer juego contra su antiguo equipo. Morel fue adquirido en un canje de julio de 2024 con los Cachorros.

Los Rays perdieron por sexta vez en siete juegos.

Happ culminó la segunda entrada de tres carreras de Chicago con un sencillo que empató el juego ante Shane Baz (9-12), y los Cachorros añadieron dos más en la tercera.

Por los Rays, el dominicano Junior Caminero de 4-0. Morel de 4-1, una anotada y tres impulsadas.

Por los Cachorros, Ballesteros de 4-2, una anotada y una impulsada. El puertorriqueño Willi Castro de 2-1, una anotada.

