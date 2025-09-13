logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Fotogalería

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

HÁBILES PARA EL GOLF

PARTICIPAN EN EL “TORNEO PATRIO”

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Un grupo de perseverantes jugadoras participaron en el tradicional “Torneo Patrio”, que se llevó a cabo en La Loma Residencial & Club de Golf.

Alessia Mendoza, capitana del Comité de Damas de Golf, con sus compañeras de directiva reservaron una serie de atractivos alusivos a la celebración de la Independencia de nuestro país y dieron la bienvenida a sus compañeras.

En esta ocasión especial las jugadoras vistieron atuendos en los colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo, o portaron algún elemento alusivo.

Con la preparación y experiencia que poseen realizaron sus estrategias de juego.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El torneo finalizó con la premiación a las triunfadoras.

Así, en una atmósfera tricolor, las golfistas fortalecieron lazos de afecto que les unen.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“NATURALEZA COMO REFUGIO”
“NATURALEZA COMO REFUGIO”

“NATURALEZA COMO REFUGIO”

SLP

Maru Bustos

REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN POTOSINA DE CLUBES DE JARDINERÍA

VIAJAR CON SENTIDO: ENTRE LA INCLUSIÓN Y EL NUEVO LUJO
VIAJAR CON SENTIDO: ENTRE LA INCLUSIÓN Y EL NUEVO LUJO

VIAJAR CON SENTIDO: ENTRE LA INCLUSIÓN Y EL NUEVO LUJO

SLP

PULSO

HÁBILES PARA EL GOLF
HÁBILES PARA EL GOLF

HÁBILES PARA EL GOLF

SLP

Maru Bustos

PARTICIPAN EN EL “TORNEO PATRIO”

¡HERMOSA!
¡HERMOSA!

¡HERMOSA!

SLP

Maru Bustos

PERSONAJES DE “PAW PATROL” SORPRENDEN EN SU FIESTA DE CUMPLEAÑOS