HÁBILES PARA EL GOLF

Un grupo de perseverantes jugadoras participaron en el tradicional “Torneo Patrio”, que se llevó a cabo en La Loma Residencial & Club de Golf.

Alessia Mendoza, capitana del Comité de Damas de Golf, con sus compañeras de directiva reservaron una serie de atractivos alusivos a la celebración de la Independencia de nuestro país y dieron la bienvenida a sus compañeras.

En esta ocasión especial las jugadoras vistieron atuendos en los colores de la bandera mexicana: verde, blanco y rojo, o portaron algún elemento alusivo.

Con la preparación y experiencia que poseen realizaron sus estrategias de juego.

El torneo finalizó con la premiación a las triunfadoras.

Así, en una atmósfera tricolor, las golfistas fortalecieron lazos de afecto que les unen.