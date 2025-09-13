Prisión preventiva para sujetos por levantar a víctima

Dictan prisión preventiva oficiosa para dos imputados de la Fiscalía General del Estado, por el delito de desaparición cometida por particulares, suscitado en la Zona Media de la entidad.

Javier “N” y José “N”, están señalados de presuntamente irrumpir en una vivienda del barrio El Amparo, en el municipio de Cárdenas, donde se encontraba la víctima, y mediante el uso de la fuerza la privaron de la libertad con rumbo hasta ahora desconocido.

El hecho, suscitado el 26 de agosto de 2025, fue investigado por agentes de la Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas, quienes determinaron la identidad de dos probables responsables.

Los dos individuos fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI), a través de una orden de aprehensión por el ilícito mencionado, y posteriormente llevados ante un Juez por personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

En la audiencia respectiva, los agentes del Ministerio Público litigaron hasta obtener el auto de vinculación a proceso de ambos imputados, el cual incluyó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y cuatro meses de investigación complementaria sobre el caso.