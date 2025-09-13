Policías rescatan a menor de edad

RIOVERDE.- Fue rescatado un menor de edad que quedó encerrado en el interior de un vehículo, en el Ejido del Puente del Carmen, pues se temía por su salud, nadie llegaba al vehículo y el pequeño podría morir asfixiado.

Los hechos ocurrieron a las 8:30 de la mañana en el Ejido Puente del Carmen, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal realizaban un recorrido por la calle Juárez.

Cuando una joven de nombre Jenifer, de 24 años de edad, pidió apoyo a los agentes y explicó que su menor hijo se había quedado encerrado en el interior de un vehículo Nissan sentra color arena y podía abrir la ventanilla para poder rescatarlo.

Los agentes de inmediato rompieron un vidrio para poder poner a salvo al menor.

El operativo de apoyo concluyó a las 9 de la mañana, el infante fue trasladado al Centro de Salud del Puente del Carmen, donde recibió atención médica de manera inmediata y se confirmó que se encontraba en buen estado de salud.