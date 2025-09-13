logo pulso
Policías rescatan a menor de edad

El pequeño quedó encerrado en interior de un auto

Por Carmen Hernández

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Fue rescatado un menor de edad que quedó encerrado en el interior de un vehículo, en el Ejido del Puente del Carmen, pues se temía por su salud, nadie llegaba al vehículo y el pequeño podría morir asfixiado.  

Los hechos ocurrieron a las 8:30 de la mañana en el Ejido Puente del Carmen, cuando elementos de Seguridad Pública Municipal realizaban un recorrido por la calle Juárez.   

Cuando una joven de nombre Jenifer, de 24 años de edad, pidió apoyo a los agentes y explicó que su menor hijo se había quedado encerrado en el interior de un vehículo Nissan sentra color arena y podía abrir la ventanilla para poder rescatarlo. 

Los agentes de inmediato rompieron un vidrio para poder poner a salvo al menor. 

El operativo de apoyo concluyó a las 9 de la mañana, el infante fue trasladado al Centro de Salud del Puente del Carmen, donde recibió atención médica de manera inmediata y se confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

SLP

Carmen Hernández

El pequeño quedó encerrado en interior de un auto

SLP

Redacción

SLP

Carmen Hernández

SLP

