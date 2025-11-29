logo pulso
Potosinos FC visita a Santa Ana del Conde

Por Romario Ventura

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Potosinos FC visita a Santa Ana del Conde

En el marco de la penúltima jornada de la primera vuelta de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, el Potosinos Futbol Club se prepara para visitar este sábado 29 de noviembre al conjunto de Santa Ana del Conde. El encuentro se disputará a las 16:00 horas en la cancha El Roble, en el estado de Guanajuato, donde los potosinos buscarán sumar puntos importantes fuera de casa.

Tras la remontada conseguida ante la Universidad Autónoma de Zacatecas, los dirigidos por el técnico René Isidoro García han trabajado intensamente en la semana para corregir errores cometidos en partidos anteriores y afinar el esquema táctico que emplearán en este compromiso. El duelo promete ser intenso, pues ambos equipos llegan con la necesidad de escalar posiciones antes de cerrar la primera mitad del campeonato.

El estratega del PFC continúa enfocado en mejorar el rendimiento colectivo en esta recta final de la primera vuelta, con miras a cerrar en una mejor posición y sostener un estilo de juego más sólido, consciente de que aún quedan numerosos desafíos por delante.

Para este encuentro, García no podrá contar con Luis González, quien fue expulsado en el partido anterior y deberá cumplir su respectiva suspensión. Sin embargo, el equipo recupera a Matías Abascal, recién incorporado luego de su concentración en Uruguay con las selecciones juveniles de ese país. El jugador estará disponible y podrá ver minutos si así lo requiere el planteamiento del entrenador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En cuanto a la tabla de posiciones, el Potosinos Futbol Club se ubica en el noveno lugar tras 12 partidos disputados, con marca de 6 triunfos, un empate y 5 derrotas, para un total de 20 puntos. Su rival, Santa Ana del Conde, se coloca en la onceava posición con 15 unidades, producto de 4 victorias, 2 empates y 5 descalabros en 11 encuentros.

