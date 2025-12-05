logo pulso
Premiarán al Atleta Máster del Año

Dos destacados representantes del atletismo, femenil y varonil, serán galardonados

Por Romario Ventura

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Premiarán al Atleta Máster del Año

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C. dio a conocer de manera oficial la resolución del jurado para la entrega del Premio Atleta Máster del Año 2025, distinción que honra a deportistas cuyo desempeño ha sobresalido por su excelencia, disciplina, constancia y aportación al atletismo máster en el ámbito estatal, nacional e internacional.

Tras un proceso de análisis detallado, revisión de resultados y evaluación de propuestas, el jurado determinó otorgar este reconocimiento a dos destacados representantes del atletismo potosino.

La deportista fue galardonada por su notable desempeño a lo largo de toda la temporada 2025, en la que acumuló resultados sobresalientes en competencias estatales y nacionales. Su participación activa dentro de la Asociación y su contribución al fortalecimiento del atletismo máster la convierten en una referente de la rama femenil. Su constancia, compromiso y espíritu deportivo fueron elementos clave para recibir esta distinción.

En la rama varonil, el reconocimiento fue para Fernando Almanza Paulín, cuyo rendimiento durante el año fue catalogado como extraordinario. 

El atleta logró múltiples triunfos en pruebas de fondo y medio fondo, además de destacar en competencias nacionales e internacionales. Su disciplina, liderazgo competitivo y resultados deportivos lo consolidan como uno de los atletas máster más destacados del país.

La Asociación informó que la ceremonia oficial de entrega del premio se realizará el lunes 8 de diciembre de 2025, en el marco del Cuarto Encuentro por el Atletismo Máster de San Luis Potosí, espacio dedicado a la evaluación anual del deporte máster, el reconocimiento a atletas destacados y la presentación de proyectos rumbo a la temporada 2026.

Finalmente, la Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí agradeció al jurado calificador por su responsabilidad, imparcialidad y compromiso durante el proceso de selección, destacando que su labor fue fundamental para garantizar una selección justa, objetiva y transparente.

