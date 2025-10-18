Presentan a los ‘Leones Rojos’

En una mañana soleada y con gran entusiasmo, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) presentó oficialmente el nuevo proyecto de su equipo de futbol americano “Leones Rojos”, como parte de una alianza estratégica con la Academia Rojos/REDS, organización con presencia en México y Estados Unidos. El evento tuvo lugar en la cancha de futbol americano de la UPSLP, marcando el inicio de una nueva etapa para el deporte universitario en el estado.

Tras la presentación en entrevista, el coach Carlos Briones, originario de San Luis Potosí y exjugador del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, compartió su visión sobre el proyecto y los retos que afrontan: “Lo más importante este año para nosotros es crear esa identidad, esa cultura de futbol americano. Tuve la fortuna de jugarlo a nivel universitario y ahora queremos traer esa experiencia a San Luis Potosí. La universidad y la organización Rojos, estamos logrando el sueño de tener un equipo de Liga Mayor aquí en San Luis.”

El entrenador destacó que 2026 será el primer año del equipo en la Liga Mayor de la ONEFA, por lo que esta temporada representa una etapa de preparación y consolidación. Actualmente, el equipo participa en la categoría Challenge, con un 80% de jugadores nuevos, en su mayoría estudiantes de la propia universidad.

“Este año es de aprendizaje. Buscamos inculcar el amor por el deporte, la disciplina y el orgullo por defender los colores de la universidad. Queremos construir una estructura que vaya desde categorías infantiles hasta Liga Mayor, para ofrecer a los jóvenes una oportunidad de desarrollo deportivo y educativo”, añadió el coach.

En cuanto al calendario de juegos, los Leones Rojos debutarán este fin de semana en León, Guanajuato, y dentro de 15 días sostendrán su primer partido en casa ante Forajidos de Zacatecas. Posteriormente enfrentarán a Búfalos de San Luis Potosí, en lo que promete ser un atractivo duelo local. Los encuentros como locales se disputarán los sábados a las 16:00 horas en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

El programa de futbol americano de la UPSLP ya cuenta con más de 150 niños en categorías infantiles, además de equipos juveniles en formación.