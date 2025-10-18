logo pulso
Seguridad

Arrestan a dos personas en posesión de droga

Por Redacción

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a dos personas en posesión de droga

En acciones para combatir el narcomenudeo, agentes de la Policía Municipal de la cappital llevaron a cabo la detención de dos personas que, en diferentes hechos, fueron encontrados en posesión de drogas como marihuana y cristal. 

La primera detención se efectuó en la calle Francisco Martínez de la Vega de la colonia El Aguaje, donde los agentes municipales vieron a una mujer que se encontraba consumiendo enervantes a través de una pipa de cristal, falta administrativa contemplada en el Bando de Policía y Gobierno.

Al entrevistarse con América “N” de 22 años, le indicaron del procedimiento ante un Juez Cívico, sin embargo, en la revisión preventiva de seguridad se le encontró en posesión de 16 dosis de cristal.

El segundo hecho se registró durante recorridos preventivos sobre la calle Francisco Villa de la colonia Terremoto, donde los agentes municipales detectaron a un hombre que trató de evadir el contacto. 

Al acercarse a él, los agentes notaron como trataba de deshacerse de un envoltorio que contenía hierba seca verde con las características físicas de marihuana con un peso de 8.7 gramos. Ante el probable hecho constitutivo de posesión de droga, se procedió con la detención de Jesús Emiliano “N” de 19 años.

En ambos casos, los asegurados fueron canalizados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

