Marineros retoman ventaja ante Azulejos

Por AP

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Marineros retoman ventaja ante Azulejos

SEATTLE.- Eugenio Suárez conectó un grand slam que puso a su equipo arriba después del jonrón de Cal Raleigh que igualó la pizarra en una octava entrada de cinco carreras, para que los Marineros de Seattle derrotaran el viernes 6-2 a los Azulejos de Toronto, con lo que recuperaron la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El venezolano Suárez también bateó un jonrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle. Los Marineros se convirtieron en el primer equipo local que ha ganado en esta serie y se acercaron a una victoria del primer viaje a la Serie Mundial en la historia de una franquicia que comenzó a jugar en 1977.

El sexto juego se disputará en Toronto el domingo por la noche.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 2-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-1 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 3-0 con una anotada. El cubano-mexicano Randy Arozarena de 2-0 con una anotada. Los venezolanos Eugenio Suárez de 3-2 con dos anotadas y cinco remolcadas, Leo Rivas de 3-0.

