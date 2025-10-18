Potosinos FC buscará seguir invicto en casa

La escuadra del Potosinos Futbol Club (PFC) buscará este sábado 18 de octubre de 2025 regresar a la senda del triunfo y mantener su invicto como local, cuando reciba la visita de los Rayos del Necaxa, en duelo correspondiente a la séptima jornada de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

El encuentro se disputará a partir de las 16:00 horas, en el Campo 1 de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, donde se espera una buena asistencia de aficionados potosinos que acudirán a apoyar a su equipo el cual es totalmente gratuita la entrada.

Tras caer en su compromiso anterior, el conjunto dirigido por René Isidoro García ha trabajado con intensidad durante la semana, con el objetivo de recuperar el equilibrio en defensa y ataque, y así conseguir un resultado favorable ante un rival siempre complicado como lo es el Necaxa.

El cuerpo técnico ha enfocado los entrenamientos en corregir desatenciones que se presentaron en partidos anteriores, especialmente en condición de visitante, donde el Potosinos no ha logrado sumar unidades en lo que va del torneo.

La buena noticia para el cuadro tunero es que no presenta jugadores lesionados ni suspendidos, por lo que el estratega contará con plantel completo para diseñar una alineación competitiva que le permita imponer condiciones desde el arranque del encuentro.

En cuanto a la tabla de posiciones, el Potosinos Futbol Club se ubica en el octavo lugar con 9 puntos, producto de tres victorias y tres derrotas, mientras que el Necaxa ocupa la décima posición, con 6 unidades tras conseguir dos triunfos y tres descalabros.