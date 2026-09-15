Presentan carrera Corriendo al Santuario del Desierto

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Boing presentó la segunda edición de la carrera "Corriendo al Santuario del Desierto", competencia de 10 kilómetros que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en la Sierra de San Miguelito, con un cupo limitado a 300 corredoras y corredores.

La prueba comenzará a las 7:00 horas desde la Clínica de Guadalupe Victoria, en Mexquitic de Carmona, y tendrá como meta el Santuario del Desierto, en una ruta que combinará la exigencia deportiva con los paisajes naturales de la región.

Gonzalo Martínez, representante de la cooperativa Boing y patrocinadora del evento, explicó que la intención es brindar a los participantes una experiencia que permita combinar la actividad física con el contacto directo con la naturaleza a lo largo del recorrido.

La competencia contará con una categoría general única, con premiación económica para los tres primeros lugares de las ramas femenil y varonil. Además, se reconocerá a los tres mejores corredores y corredoras originarios de la Comunidad y Ejido Guadalupe Victoria y La Cruz.

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También se incluirá una categoría infantil, con el objetivo de fomentar la participación de niñas y niños, quienes recibirán premiación en especie. El costo de inscripción para la carrera será de 350 pesos.

Los registros estarán disponibles en José María Flores #305, Barrio de San Sebastián, en San Luis Potosí, así como en las instalaciones de Cooperativa Pascual, ubicadas en Carretera San Luis-Matehuala #426, Urbana Central de Maquinaria, en Soledad de Graciano Sánchez. La organización recomendó inscribirse con anticipación debido al límite de 300 participantes.