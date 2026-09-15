logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Presentan carrera Corriendo al Santuario del Desierto

Por Romario Ventura

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan carrera Corriendo al Santuario del Desierto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Boing presentó la segunda edición de la carrera "Corriendo al Santuario del Desierto", competencia de 10 kilómetros que se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en la Sierra de San Miguelito, con un cupo limitado a 300 corredoras y corredores.

      La prueba comenzará a las 7:00 horas desde la Clínica de Guadalupe Victoria, en Mexquitic de Carmona, y tendrá como meta el Santuario del Desierto, en una ruta que combinará la exigencia deportiva con los paisajes naturales de la región.

      Gonzalo Martínez, representante de la cooperativa Boing y patrocinadora del evento, explicó que la intención es brindar a los participantes una experiencia que permita combinar la actividad física con el contacto directo con la naturaleza a lo largo del recorrido.

      La competencia contará con una categoría general única, con premiación económica para los tres primeros lugares de las ramas femenil y varonil. Además, se reconocerá a los tres mejores corredores y corredoras originarios de la Comunidad y Ejido Guadalupe Victoria y La Cruz.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También se incluirá una categoría infantil, con el objetivo de fomentar la participación de niñas y niños, quienes recibirán premiación en especie. El costo de inscripción para la carrera será de 350 pesos.

      Los registros estarán disponibles en José María Flores #305, Barrio de San Sebastián, en San Luis Potosí, así como en las instalaciones de Cooperativa Pascual, ubicadas en Carretera San Luis-Matehuala #426, Urbana Central de Maquinaria, en Soledad de Graciano Sánchez. La organización recomendó inscribirse con anticipación debido al límite de 300 participantes.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis
      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis

      Diber Cambindo lidera victoria de León 2-0 sobre San Luis

      SLP

      EFE

      San Luis tuvo opciones claras, pero León fue más efectivo con los goles de Cambindo en el segundo tiempo.

      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita
      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

      Cristiano Ronaldo condena insultos a Rúben Neves en Arabia Saudita

      SLP

      El Universal

      Las autoridades saudíes investigan los hechos para aplicar sanciones a los responsables de los insultos.

      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España
      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España

      Cambios en circuito de Madrid tras Gran Premio España

      SLP

      AP

      Pilotos como Lando Norris destacaron la necesidad de cambios para favorecer los adelantamientos.

      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan
      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan

      Roberto Moreno niega uso de IA en Corea del Sur: conferencia en Cheonan

      SLP

      AP

      El entrenador prepara seis partidos de preparación para la Copa Asiática 2027.