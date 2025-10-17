Presentan el Duatlón San Luis Potosí 2025

La comunidad deportiva potosina se prepara para una de las pruebas más esperadas del calendario atlético: el Duatlón San Luis Potosí 2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de octubre en el Parque Tangamanga II, a partir de las 7:00 de la mañana, bajo la organización de Atletika29.

En la presentación ante los medios de comunicación estuvieron presentes Miguel León, director del Duatlón; Miguel Ángel Márquez, Atleta Elite; Alejandro Mancilla, Grupo empresa; Alfredo Hernández, anfitrión del Hotel Radisson San Luis Potosí Aeropuerto; Liliana Sánchez Flores, coordinadora de Publicidad y Eventos Especiales de Powerade.

El evento, que combina las disciplinas de carrera y ciclismo, está abierto a duatletas, triatletas, ciclistas y atletas libres, con un cupo limitado a 100 participantes. Se competirá en ramas varonil y femenil, en las categorías Libre (hasta 39 años), Máster (40 años y más) y Relevo mixto, con las siguientes distancias: Carrera 1, 5 km, Ciclismo, 20 km y Carrera 2, 2.5 km.