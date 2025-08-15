Presentan la Copa Corpoilgas de Raquet

Todo está listo para que, del 19 al 23 de agosto, las canchas de La Loma Centro Deportivo reciban la Copa Corpoligas Fenapo– IRT Satélite 350 de Raquetbol 2025, evento que reunirá a más de 150 atletas de distintos estados y países.

En el presídium estuvieron presentes Fabián Parrilla, director del torneo y del Raquetbol en el Centro Deportivo La Loma; Rafael Lebrija, director general de la Loma; Luis Fernando Alonso, director de Deporte Municipal; Alfred Robles, de Corpoil Gas.

El torneo contará con competencias en PRO singles con consolación IRT varonil, Damas Open exhibición, categorías Master 40 y mayores Open-C o B-B dobles, Dobles Open, Dobles B-C o C-C, así como en novatos, categorías B y C. También habrá divisiones infantiles: 12 y menores, 10 y menores, 10 y menores 2 botes, 8 y menores 2 botes y 6 y menores tribote. En estas últimas, los jugadores podrán inscribirse en hasta dos eventos de singles, con un máximo de dos categorías.