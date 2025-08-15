logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Presentan la Copa Corpoilgas de Raquet

Por Romario Ventura

Agosto 15, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan la Copa Corpoilgas de Raquet

Todo está listo para que, del 19 al 23 de agosto, las canchas de La Loma Centro Deportivo reciban la Copa Corpoligas Fenapo– IRT Satélite 350 de Raquetbol 2025, evento que reunirá a más de 150 atletas de distintos estados y países.

En el presídium estuvieron presentes Fabián Parrilla, director del torneo y del Raquetbol en el Centro Deportivo La Loma; Rafael Lebrija, director general de la Loma; Luis Fernando Alonso, director de Deporte Municipal; Alfred Robles, de Corpoil Gas.

El torneo contará con competencias en PRO singles con consolación IRT varonil, Damas Open exhibición, categorías Master 40 y mayores Open-C o B-B dobles, Dobles Open, Dobles B-C o C-C, así como en novatos, categorías B y C. También habrá divisiones infantiles: 12 y menores, 10 y menores, 10 y menores 2 botes, 8 y menores 2 botes y 6 y menores tribote. En estas últimas, los jugadores podrán inscribirse en hasta dos eventos de singles, con un máximo de dos categorías.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Triunfan Orioles ante Marineros
Triunfan Orioles ante Marineros

Triunfan Orioles ante Marineros

SLP

AP

El novato Tomoyuki Sugano logra su 10a. gloria tras larga demora por lluvia

Bravos someten a los Mets
Bravos someten a los Mets

Bravos someten a los Mets

SLP

AP

Azulejos superan a los Cachorros
Azulejos superan a los Cachorros

Azulejos superan a los Cachorros

SLP

AP

JJOO 2028 permitirá sedes patrocinadas
JJOO 2028 permitirá sedes patrocinadas

JJOO 2028 permitirá sedes patrocinadas

SLP

AP