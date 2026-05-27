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Presentan la edición 40 del Maratón Tangamanga

Por Romario Ventura

Mayo 27, 2026 03:00 a.m.
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Presentan la edición 40 del Maratón Tangamanga
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      Este martes fue presentada oficialmente la edición número 40 del BMW Maratón Internacional Tangamanga, competencia que reunirá a corredores de distintas partes del país el próximo domingo 28 de junio.

      La salida y meta estarán ubicadas frente al Planetario del Parque Tangamanga I, escenario donde las actividades arrancarán a las 6:00 de la mañana.

      El evento contempla diferentes categorías y distancias, entre ellas maratón general 42 kilómetros, master, silla de ruedas, maratón para personas ciegas, además de pruebas de 21 y 10 kilómetros, tanto en la rama varonil como femenil.

      En cuanto a la premiación, los ganadores absolutos del maratón recibirán premios económicos de 20 mil, 15 mil y 10 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

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      Para las categorías Máster y Especiales, las bolsas económicas irán de los 5 mil a los 3 mil pesos, mientras que en las pruebas de 21K y 10K los premios alcanzarán hasta los 4 mil y 3 mil pesos.

      Las inscripciones ya se encuentran disponibles en distintos puntos de la capital potosina, entre ellos el Teatro de la Paz, ubicado en el Centro Histórico; Salvajes Outdoors y El Comal.

      El costo de inscripción será de 670 pesos en los 42K, 500 pesos en los 21K y 390 pesos en los 10K por participante. La entrega de kits se realizará en el Centro Cultural Bicentenario, ubicado en Avenida Sierra Leona 550, Lomas Tercera Sección, los días 26 y 27 de junio en horarios de 11:00 a 18:00 horas y de 10:00 a 19:00 horas, respectivamente.

      El kit de competidor incluirá playera oficial, número y medalla conmemorativa para los corredores inscritos.

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