Presentan lid atlética"Celebremos la Vida"

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La Carrera Atlética "Celebremos la Vida 5-10K", organizada por Funerales Hernández, fue presentada oficialmente y se celebrará el próximo domingo 6 de diciembre, a partir de las 8:00 horas, con salida y meta en el Planetario del interior del Parque Tangamanga I. El evento busca reunir a corredores potosinos en una jornada deportiva que contempla dos distancias, de 5 y 10 kilómetros, con participación en las ramas femenil y varonil.

Durante la presentación estuvieron presentes Arturo Israel Reyna y Laura Palomino, corredores potosinos profesionales, así como Danielo Hernández Vela, director general de Funerales Hernández, quienes dieron a conocer los principales detalles de esta competencia atlética que formará parte de las actividades deportivas de cierre de año en la capital potosina.

Las inscripciones ya se encuentran disponibles de manera presencial en las instalaciones de Funerales Hernández, en un horario de 8:00 a 20:00 horas. El costo de participación será de 100 pesos para la distancia de 5 kilómetros y de 200 pesos para los 10 kilómetros, con opciones para que corredores de distintos niveles se sumen a la convocatoria.

La competencia contempla una bolsa de premiación de 200 mil pesos, de acuerdo con lo informado por los organizadores. Entre los premios anunciados se encuentran 5 mil pesos para el primer lugar, 3 mil para el segundo y 2 mil para el tercero. Asimismo, se contará con categorías que abarcan desde los 15 hasta los 70 años, tanto en la rama femenil como en la varonil, con el objetivo de dar cabida a participantes de diferentes edades. Por otra parte, la entrega de kits para los corredores se realizará el sábado 5 de diciembre en las instalaciones de Funerales Hernández, de 10:00 a 17:00 horas.

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