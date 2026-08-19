Promotora San Luis a la Copa Promesas FMF

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El buen trabajo y los resultados obtenidos por Cefor Promotora San Luis siguen rindiendo frutos, luego de que el conjunto dirigido por Juan Antonio "Pinga" Salazar recibiera la invitación para participar en la Copa Promesas de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), certamen que reúne a clubes vinculados con la Liga MX, Liga Premier y Liga TDP.

La noticia fue recibida con entusiasmo por la institución potosina, que tendrá la oportunidad de medirse ante equipos de mayor jerarquía y poner a prueba el talento que se desarrolla en sus filas. Además, Cefor Promotora San Luis será el único representante de su zona dentro de esta competencia.

El torneo se disputará de manera paralela a la actividad de la Liga de Tercera División Profesional y tendrá como sede para los encuentros del conjunto potosino la Unidad Deportiva 21 de marzo, en Soledad de Graciano Sánchez, recinto donde la institución cuenta con el respaldo del vecino municipio.

Promotora San Luis tendrá una primera fase exigente, en la que se enfrentará a Necaxa, Atlético de San Luis e Irapuato, buscando avanzar a la siguiente ronda. El primer compromiso está programado para principios de septiembre ante Necaxa, posteriormente se medirá con Atlético de San Luis y cerrará la fase frente a Irapuato.

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Para el cuadro potosino, la participación representa una importante oportunidad de fogueo para sus jóvenes futbolistas, quienes podrán enfrentarse a elementos pertenecientes a estructuras de clubes profesionales y demostrar sus condiciones dentro del terreno de juego.

La Copa Promesas LMX-LP-TDP tiene como principal objetivo convertirse en un semillero del futbol mexicano, brindando mayor proyección a los jugadores de categorías inferiores y generando escenarios para la detección de nuevos talentos. El certamen contempla la participación de clubes Sub-17 y Sub-19 de la Liga MX, además de representantes de la Liga Premier y la Tercera División Profesional.