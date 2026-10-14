Las Águilas quieren cerrar el Apertura como líderes

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Los festejos por el 110 aniversario del Club América llegaron a su fin y las Águilas ya se quitaron el confeti de encima para pensar en lo que sigue en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde actualmente son líderes en solitario con 21 puntos.

Club América prepara próximos partidos en Apertura 2026

El conjunto dirigido por Guillermo Almada viene de empatar 1-1 contra Rayados de Monterrey en el Coloso de Santa Úrsula y ya empezó su preparación en las instalaciones de Coapa para enfrentar sus próximos compromisos.

Los cinco compromisos que se le vienen al América tendrán un ingrediente especial. Por un lado, los primeros dos serán en condición de visitante, pero los próximos tres serán como local en el estadio Banorte. Uno de ellos, es un partido pendiente que tienen por el tiempo en el que jugaron la semifinal de la Leagues Cup, justamente contra los Rayados.

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Detalles de próximos partidos y transmisiones

A continuación, te presentamos a detalle los rivales, días, horarios y canales para ver los partidos del América rumbo al cierre de la fase regular.

¿Cuáles son los próximos cinco partidos del América?

León vs América

· Día: sábado 17 de octubre

· Hora: 19:00 horas

· Transmisión: FOX One

Atlas vs América

· Día: miércoles 21 de octubre

· Hora: 19:00 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y LayvTime

América vs Pachuca

· Día: domingo 25 de octubre

· Hora: 18:00 horas

· Transmisión: Canal 5 y TUDN

América vs Tijuana

· Día: miércoles 28 de octubre

· Hora: 21:00 horas

· Transmisión: Canal 5 y TUDN

Este partido es correspondiente a la jornada 7 del torneo, que las Águilas no pudieron jugar a tiempo por Leagues Cup.

América vs Toluca

· Día: sábado 31 de octubre

· Hora: 22:00 horas

· Transmisión: Canal 5 y TUDN