Air France aumenta vuelos directos entre París y Cancún

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Quintana Roo recibirá siete vuelos semanales de Air France desde París a partir del 14 de diciembre, como parte del incremento gradual de frecuencias anunciado por la aerolínea durante la conmemoración de los 15 años de conexión entre ambas ciudades. El anuncio se realizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde la gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en el acto para destacar la importancia de mantener el enlace aéreo y favorecer la llegada de visitantes europeos al estado.

Mara Lezama destaca alianza estratégica con Air France

La celebración estuvo marcada por el reconocimiento de la mandataria a la compañía francesa, cuya operación ha permitido mantener conectados ambos destinos durante tres lustros, con excepción de algunos meses de interrupción por la pandemia de COVID-19. Lezama agradeció la confianza de la empresa y se refirió a la relación entre la aerolínea y el Caribe Mexicano como una alianza comercial y estratégica.

La relevancia de esta conexión también se refleja en la presencia de viajeros franceses en el estado. Durante el encuentro, se señaló que este mercado aporta entre 230 mil y 250 mil visitantes al año a Quintana Roo, cifra que lo coloca como el segundo emisor europeo de turistas hacia el destino, después del Reino Unido. Al evento asistieron Maarten Snijders, director general de Air France y KLM en México, y Emmanuel Cyril Grimbaum, cónsul honorario de Francia en Quintana Roo.

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Mara Lezama indicó que el mercado francés ocupa el segundo lugar entre los principales emisores europeos de turistas hacia el Caribe Mexicano, después del Reino Unido, seguido de España y Alemania, lo que confirma la relevancia de mantener y fortalecer los enlaces aéreos con ese continente.

Añadió que cerca del 60 por ciento de los turistas europeos que visitan México tienen como destino el Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones, región que recibe más de un millón de visitantes procedentes de Europa al año.

La Gobernadora también destacó el interés de los turistas franceses por el patrimonio arqueológico de Quintana Roo y su movilidad dentro del destino, características que contribuyen a diversificar la actividad turística y a generar oportunidades para distintos sectores de la economía local.

Agradeció a Air France este cariño, esta confianza con el Caribe Mexicano. "Una historia maravillosa que ha registrado muchas historias más de muchas pasajeras y pasajeros que vienen a la Capital Mundial de las Vacaciones, que vienen cuando piden aquí matrimonio, que se casan incluso aquí, que vienen después con los hijos, con los nietos o con las nietas. Y la verdad es que es una gran alianza comercial, es una gran alianza estratégica", citó.

Detalles del incremento de vuelos y celebración oficial

A 15 años de su inicio, la ruta París-Cancún-París representa un vínculo estratégico entre Europa y el Caribe Mexicano, al facilitar el desplazamiento de viajeros, fortalecer las relaciones entre ambos destinos y contribuir a la proyección internacional de Quintana Roo.

Por su parte, el Director General de Air France y KLM en México, Sr. Maarten Snijders, expresó que esta celebración tiene tres motivos:

Los 15 años de la ruta Paris-Cancún-Paris

El inicio de una nueva temporada, la reapertura de la conexión directa entre Paris-Charles de Gaulle y Cancún

La conmemoración de 200 años de relaciones entre México y Francia.

Anunció que a partir de hoy la aerolínea ofrecerá tres vuelos semanales entre Paris y Cancún, con aumento progresivo hasta alcanzar un vuelo diario a partir del 14 de diciembre.

Como parte de la celebración la gobernadora Mara Lezama dio la bienvenida a los viajeros que llegaron en el vuelo, se cortó el listón inaugural, hubo corte de pastel y mariachis.

También tuvieron intervención la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, y Alejandro Rosel Ramírez, Gerente de Relaciones Institucionales del Aeropuerto Internacional de Cancún.