Entérate | ¿Cuándo y dónde ver los juegos de Champions?

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La visita del Real Madrid a la Roma llega en un momento complicado para el club merengue, tras la sufrida victoria ante el Villarreal el fin de semana y distanciado del Barcelona en seis puntos, a dos semanas del Clásico de España.

¿Cuándo y dónde ver los juegos de Champions League?

· Feyenoord vs Como 1907/ 10:45 horas/ HBO Max, TNT y TNT Sports

· LASK Linz vs Liverpool/ 10:45 horas/ FOX One y FOX+

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· Real Betis vs Porto/ 13:00 horas/ FOX One y FOX

· Manchester City vs PSG/ 13:00 horas/ HBO Max

· Roma vs Real Madrid/ 13:00 horas/ FOX One y FOX+

· Aston Villa vs Fenerbache/ 13:00 horas/ HBO Max, TNT y TNT Sports

· Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas/ 13:00 horas/ HBO Max y Space

· Bratislava vs Stuttgart/ 13:00 horas/ FOX One

· Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund/ 13:00 horas/ FOX One

El Real Madrid afronta este partido con la presión de mantener su rendimiento tras una victoria ajustada contra el Villarreal y con la necesidad de reducir la distancia de seis puntos que lo separa del líder Barcelona en la liga española. Este encuentro es clave para el club de cara al próximo Clásico, que se disputará en dos semanas.