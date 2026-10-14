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James McAvoy sufrió bullying en su primer proyecto profesional

El actor escocés relató que fue intimidado por compañeros durante su primer día en la miniserie Band of Brothers en 2001.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 01:07 p.m.
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James McAvoy sufrió bullying en su primer proyecto profesional
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Antes de convertirse en uno de los rostros más conocidos de Hollywood, protagonizar cintas como "Fragmentado" y "X-Men: Primera generación", James McAvoy fue víctima de bullying en los sets de grabación.

      James McAvoy sufrió bullying en su primer proyecto profesional

      Durante su participación en el programa "Watch What Happens Live", conducido por Andy Cohen, el actor habló sobre sus inicios en la pantalla y recordó una de las experiencias más lamentables de su carrera.

      Todo ocurrió en 2001, durante su primer día de rodaje de la miniserie "Band of Brothers" (su primer proyecto ya como profesional); y es que, uno de sus compañeros de reparto se burló de él frente a todo el elenco.

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      "Uno de los chicos decidió intimidarme en mi primer día como actor profesional. Hizo que él y sus amigos se quedaran parados señalándome y riéndose durante unos tres minutos", contó.

      Bullying en el set: causas y reacciones

      Aunque nunca preguntó las razones, McAvoy está convencido de que se trató de celos profesionales, pues, aunque solo participó en un episodio, su personaje tenía varias escenas, lo que provocó el enojo de varios.

      "Todos estos chicos estuvieron involucrados durante nueve o diez meses, y solo consiguieron una línea en un episodio. Estaban furiosos. Yo participé en un solo episodio y tengo muchísimas líneas", relató.

      El actor se negó a revelar el nombre del responsable, lo que sí confirmó es que se trataba de uno de los actores que aparecían en una fotografía del elenco que Cohen le mostró durante la entrevista.

      James describió el momento como una experiencia terrible, pero aclaró que su paso por la serie fue muy positivo.

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