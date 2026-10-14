Persisten barreras para débiles visuales: IPACIDEVI

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Las personas ciegas y con discapacidad visual todavía enfrentan actos de discriminación en instituciones públicas, Servicios de Salud y espacios laborales, advirtió Alejandrina Robledo García, vocera del Instituto para Ciegos y Débiles Visuales (IPACIDEVI).

Esto en el marco del Día del Bastón Blanco, donde integrantes del instituto realizaron un recorrido por las calles del centro histórico para sensibilizar a la población sobre la importancia del uso adecuado de la guía podotáctil.

La vocera señaló que incluso quienes utilizan bastón para desplazarse son obligados a esperar hasta el final de las filas o reciben expresiones ofensivas cuando transitan por la vía pública.

Robledo García indicó que la exclusión también se refleja en el ámbito laboral, donde las personas con discapacidad visual tienen pocas oportunidades para incorporarse al sector empresarial.

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Explicó que las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a estos espacios y que, de acuerdo con las estadísticas censales del Inegi, la mayoría de las personas registradas con esta discapacidad son hombres.

La vocera sostuvo que la falta de inclusión laboral no necesariamente responde a una negativa directa de las empresas, sino también al desconocimiento sobre las adecuaciones necesarias para contratar a personas con discapacidad visual.

Por ello, consideró necesario promover cambios que faciliten su incorporación al mercado de trabajo, pues muchas de las modificaciones de infraestructura requeridas no son tan complejas como se piensa.

En cuanto a la población afectada, informó que en San Luis Potosí hay más de 60 mil personas con discapacidad visual, de las cuales más de 16 mil viven en la capital. Advirtió que las cifras podrían ser mayores, debido a que los datos censales a los que hizo referencia corresponden al periodo de la pandemia y todavía hay personas que desconocen dónde acudir o qué hacer cuando enfrentan esta condición.

Ante este panorama, Robledo García destacó la importancia de la concientización social para reducir la discriminación y mejorar las condiciones de accesibilidad. Explicó que el IPACIDEVI realiza actividades en escuelas y universidades para enseñar cómo funcionan herramientas como las líneas podotáctiles y los semáforos sonoros, cuya utilidad todavía es desconocida por parte de la población.

Consideró que informar sobre estas medidas es fundamental para favorecer la autonomía de las personas ciegas y débiles visuales.