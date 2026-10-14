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Hombre que murió en Six Flags de EU sobrevivió a incendio de auto

La policía del condado de Cobb investiga la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem en Six Flags.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 12:40 p.m.
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Hombre que murió en Six Flags de EU sobrevivió a incendio de auto
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El pasado 12 de octubre, se reportó un incidente en una montaña rusa de Six Flags en Georgia, Estados Unidos.

      Investigación policial en condado de Cobb

      Por medio de la plataforma X, circulan videos del momento en que los asistentes son bajados de la atracción.

      Ante ello, el Departamento de policía del condado de Cobb, ubicado a 24 km al noreste de Atlanta, informó estarán al frente de la investigación; puesto que las demás autoridades no han confirmado cómo murió.

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      El portavoz del parque mencionó que las autoridades locales respondieron de inmediato y que además colaboran con Six Flags para seguir con la investigación.

      "Nos entristece profundamente el incidente de este día con un visitante en nuestro parque", indicó el portavoz.

      Detalles sobre Hassan Jihad Ibn Kariem y consecuencias

      El hombre que falleció tenía por nombre Hassan Jihad Ibn Kariem quien, junto con su hija, sufrieron un accidente de coche el cual se incendió hace dos semanas.

      Aún no saben cuál fue la causa. Una amiga de la familia relató este hecho a la televisora local WSB-TV en Atlanta. También relató que Jihad Ibn tuvo luchas contra enfermedades mortales como el cáncer y el COVID-19.

      Tras el accidente del lunes 12 de octubre del 2026, Six Flags cerró la montaña rusa conocida como el "Goliat" y varios juegos mecánicos similares en todo el país estadounidense.

      Esta situación representa al menos en el estado de Georgia un aumento relacionado con los fallecimientos similares ocurridos en juegos mecánicos los cuales suman siete. En el año 2006 un hombre sufrió un paro cardiaco en la misma montaña rusa "Goliat".

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