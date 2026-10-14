Suman 21 detenidos por narcomenudeo en Abastos

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Un total de 21 personas detenidas y más de mil 300 dosis de droga aseguradas durante los primeros diez meses del año es el saldo de los operativos contra el narcomenudeo en la Central de Abastos de San Luis Potosí.

Entre las detenciones, la más reciente corresponde a un menor de 17 años, a quien le encontraron casi 100 dosis de cristal y cocaína durante el pasado fin de semana, informó Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

El funcionario señaló que las detenciones incluyen a algunas de las principales cabecillas identificadas por las autoridades. Aseguró que el reforzamiento de la presencia policial en la zona ha permitido avanzar en las intervenciones contra quienes presuntamente se dedican a la venta y distribución de estupefacientes.

Cuestionado sobre la posible participación de menores de edad en estas actividades, Villa Gutiérrez indicó que el adolescente detenido recientemente es el primero identificado dentro de la célula delictiva intervenida. Hasta ahora, dijo, no se habían registrado detenciones de menores vinculados con ese grupo.

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"Lo que requieren es la venta y distribución de esa droga, sin importarles temas de edades", declaró el secretario al referirse a la posible incorporación de adolescentes a estas actividades.

Villa Gutiérrez sostuvo que los operativos continuarán en la Central de Abastos, donde las autoridades han asegurado más de mil 300 dosis en lo que va del año.