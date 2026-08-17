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Liga MX: Horario y dónde ver los partidos de este lunes

Necaxa y León se enfrentan a las 19:00 horas buscando escalar posiciones en la tabla general.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 01:54 p.m.
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Liga MX: Horario y dónde ver los partidos de este lunes
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      Con dos partidos en la cartelera, hoy concluye la Fecha 4 del torneo de Apertura 2026 del futbol mexicano.


      El Necaxa, León, Pachuca y Puebla entran en acción con el objetivo de conseguir una victoria que les permita escalar posiciones en la tabla general.

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      De momento, los cuatro equipos necesitan sumar de a tres porque se encuentran fuera de la zona de clasificación a la Liguilla. Por lo que un triunfo les permitiría no rezagarse y ganar subir algunos peldaños de cara a la Jornada 5.
      El primer choque será en estadio victoria, cuando los Panzas Verdes de León visiten a los Rayos del Necaxa en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.
      Al terminar ese partido, en punto de las 21:06 horas, el estadio Hidalgo abrirá sus puertas para que los Tuzos reciban a los camoteros del Puebla.
      Horarios y canales para ver EN VIVO HOY los partidos de la Liga MX
      Necaxa vs León
      Fecha: Lunes 17 de agosto
      Hora: 19:00
      Estadio: Victoria
      Transmisión: FOX ONE/FOX

      Pachuca vs Puebla
      Fecha: Lunes 17 de agosto
      Hora: 21:06
      Estadio: Hidalgo
      Transmisión: FOX ONE/FOX.

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