Juez aplaza el juicio estatal contra Luigi Mangione
Se declaró culpable de cargos federales por acoso relacionados con el asesinato de Thompson
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El juez Gregory Carro, que preside el caso estatal en Nueva York contra Luigi Mangione, aplazó este lunes el juicio por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, que estaba previsto en septiembre, y convocó una audiencia para el 10 de diciembre.
Aplazamiento del juicio y moción de la defensa
El inicio de la selección de jurado en el juicio estatal estaba previsto para el 8 de septiembre, pero Carro ordenó la próxima audiencia el 10 de diciembre para que la Fiscalía pueda responder a la solicitud de los abogados de Mangione para que se desestime el caso argumentando doble enjuiciamiento.
La defensa de Mangione presentó esa moción después de que el pasado viernes éste se declarara culpable de dos cargos federales por acoso relacionado con el asesinato de Thompson, quien lideraba la mayor compañía de seguros médicos de EE.UU. cuando murió por los disparos del sujeto en Manhattan en diciembre de 2024.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Declaraciones de Luigi Mangione y cronología del caso
Mangione dijo en la corte que parte de su motivación para disparar a Thompson fueron los fuertes dolores de espalda que enfrentaba tras una fractura vertebral y su frustración con el sistema de seguros.
Carro ordenó que la Fiscalía responda a la moción de la defensa antes del 9 de octubre y emplazó a la defensa a contestar a esos argumentos antes del 30 de octubre, seguido luego por la audiencia del 10 de diciembre.
Mangione, de 28 años, será sentenciado por el caso federal el próximo 18 de diciembre, y la Fiscalía solicitó que se le imponga una condena de entre 16 a 30,5 años.
no te pierdas estas noticias
Juez aplaza el juicio estatal contra Luigi Mangione
EFE
Se declaró culpable de cargos federales por acoso relacionados con el asesinato de Thompson
Sube a 6 mil 438 la cifra de muertos por doble sismo en Venezuela
EFE
El Gobierno ha entregado 335 viviendas y evaluado más de 59.000 tras los sismos que impactaron principalmente La Guaira.
EU cambia estatus en prisión de exsecretario de Seguridad en Sinaloa
El Universal
Mérida Sánchez, acusado por presuntos vínculos con Los Chapitos, podría haber sido trasladado o estar en negociación con autoridades