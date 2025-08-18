PSG inicia con una victoria trabajada

PARÍS.- Vitinha desempató el juego con la ayuda de un desvío afortunado y el Paris Saint-Germain inició la defensa de su título de la liga francesa venciendo el domingo 1-0 al Nantes.

Al PSG, ganador de la Liga de Campeones, le faltaron ideas tal como le sucedió por largos períodos contra el Tottenham, campeón de la Liga Europa, durante la final de la Supercopa de la UEFA el miércoles.

El centrocampista portugués Vitinha recogió el balón a unos 20 metros y su disparo rozó al defensor Chidozie Awaziem mientras intentaba agacharse bajo el balón, antes de descolocar al portero Anthony Lopes a los 67 minutos.

Eso fue suficiente para el equipo del entrenador Luis Enrique, que nuevamente estuvo sin el portero Gianluigi Donnarumma. El mejor jugador italiano de la actualidad quiere dejar el PSG después de que el equipo compró a Lucas Chevalier del Lille y ha sido vinculado con un posible traslado al Manchester City. Hubo poca creatividad en una primera mitad desordenada y ni Chevalier ni Lopes tuvieron mucho que hacer.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El entrenador del Nantes, Luis Castro, tal vez lamentará haber dejado a su mejor delantero, Matthis Abline, en el banco hasta los 60 minutos. Abline está buscando un traslado fuera del Nantes, que se vio mucho más agudo cuando él entró.