Desmienten funcionarios al edil fernandense

Ciudad Fernández.- Luego de que el alcalde Rodolfo Loredo Hernández presumiera que paga a los funcionarios el 50% de los gastos médicos, los servidores públicos denunciaron que es falsa tal información.

El alcalde se quejaba la semana pasada que se les llega a apoyar con el medicamento a los servidores públicos con la mitad del costo, pero que surgieron varias cosas anómalas.

Reiteró que se destina una gran cantidad de recursos en salud, pero que en algunos casos no son necesarios, incluso hay trabajadores que presentan de 1 a 3 facturas, lo que resulta un abuso, dijo.

Sin embargo, funcionarios que solicitaron el anonimato, explicaron que es falso que el gobierno los apoye con los gastos de servicios médicos que requieren.

Refieren que lo único que les cubren es la consulta, pero para acudir con el especialista y si recetan las claves médicas, los servidores públicos tienen que adquirirlas con recursos propios.

Por lo que dijeron desconocer quiénes gozan del privilegio de que les cubran los costos de la medicina que requieren para sanar.

Incluso puntualizaron que algunos son derechohabientes del IMSS e ISSSTE y acuden a recibir atención médica, porque en el municipio no les proporcionan ni un paracetamol.