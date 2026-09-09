PSG goleó 6-1 al Slovan Bratislava con triplete de Ferran Torres

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Seis goles del París Saint-Germain, cinco del Barcelona y, como es habitual, sólo uno del Arsenal, en una jornada de miércoles en que los candidatos serios para conquistar la Liga de Campeones comenzaron con victorias.

PSG corta inusitada racha sin triunfos

Hubo un triplete de Ferran Torres, el ariete ganador de la Copa del Mundo, en su debut con el PSG en la competición, y dos goles para su nuevo compañero Ousmane Dembélé en una paliza 6-1 al Slovan Bratislava por parte del bicampeón vigente.

En Barcelona, Raphinha anotó dos más en su inicio de temporada a ritmo vertiginoso, y Lamine Yamal convirtió un tiro libre a través del muro defensivo del Feyenoord en una fácil victoria por 5-1.

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"Esto es lo que necesitamos. Esta es la actitud, la mentalidad que necesitamos en cada entrenamiento y puedo verlo en este momento", dijo el técnico del Barcelona, Hansi Flick. "Esto nos hace sentir orgullosos y felices. Esto es lo que necesitamos".

Fue una victoria típica del Arsenal por 1-0 en Napoli con el único gol anotado por el capitán del campeón inglés, Martin Ødegaard, quien de pronto se ha tornado productivo. Es su cuarto gol hasta ahora después de sólo uno en toda la temporada pasada.

Los cuatro clubes ingleses ganaron sus partidos de apertura después de que Liverpool remontó para vencer al Atlético de Madrid por 2-1 con goles de dos mediocampistas: Dominik Szoboszlai y el argentino Alexis Mac Allister. Sin embargo, Liverpool vio a su fichaje récord Bradley Barcola salir cojeando con una aparente lesión de pantorrilla en la segunda mitad.

Barcelona despacha al Feyenoord de Van Bronckhorst

El delantero del Stuttgart Ermedin Demirovic, poco conocido, logró un triplete en 12 minutos de la primera mitad en una victoria por 3-1 sobre el debutante noruego Viking.

Sporting de Lisboa venció al Galatasaray 3-1 después de verse también en desventaja temprano en el partido. El tercer tanto fue un poderoso tiro libre combado por parte del uruguayo Rodrigo Zalazar.

El alto número de goles —45 en los primeros 12 partidos en esta campaña de la Liga de Campeones a una tasa de 3,75 por partido— está muy por encima del promedio de 3,47 de la temporada pasada. Ése fue el índice más alto desde la década de 1960 en el antiguo formato de la Copa de Europa.

El conjunto parisiense había superado 2-1 al Aston Villa hace cuatro semanas para apoderarse de la Supercopa de la UEFA. Después de ello, no había ganado uno solo de sus cuatro partidos en Francia, incluidos tres en la Ligue 1, donde busca revalidar su título.

Un partido ante Slovan, el campeón eslovaco, resultó en cambio un trabajo rutinario de demolición.

"No es fácil ganar confianza, especialmente si no estás sacando los resultados que quieres", dijo el técnico del PSG Luis Enrique. "Para mí, nuestros primeros tres partidos han sido aceptables".

Luis Enrique, quien guio al Barcelona a un cetro de la Liga de Campeones antes de ganar otros dos títulos con el PSG, elogió al estratega del Slovan, Yaya Touré. El exastro marfileño se convirtió en el primer africano en dirigir a un club en la primera fase de la Liga de Campeones.

"Me gustan los mensajes que transmite a sus jugadores. Tiene todo para ser exitoso", comentó Luis Enrique. "Tiene la calidad y la capacidad para ser un gran entrenador".

Raphinha ahora tiene ocho goles en apenas cinco partidos de la temporada, como si enviara un recordatorio a quienes dejaron su nombre fuera de las nominaciones al Balón de Oro el martes.

Barcelona consiguió goles de alta factura desde todos los ángulos el martes, incluso de los nuevos fichajes Karim Adeyemi y Gabriel Jesus. Adeyemi encontró la escuadra de la portería del Feyenoord con un preciso disparo combado a los 22 y el brasileño Jesus ingresó desde el banquillo para peinar un cabezazo a los 85.

Yamal, el astro adolescente, ejecutó un tiro libre con la zurda desde 20 metros a los 77, que pasó a la altura de la cintura entre jugadores del Feyenoord que saltaban y giraban de lado en la barrera.

"Es sobresaliente", dijo Flick sobre Yamal, "se puede ver en cada partido. Es especial".

Feyenoord fue dirigido por Giovanni van Bronckhorst, quien regresó al Camp Nou, donde pasó cuatro años como jugador y ganó un título de la Liga de Campeones en 2006.

Un triplete en 12 minutos del delantero del Stuttgart Ermedin Demirovic fue apenas el octavo más rápido en la era de la Liga de Campeones, informó la UEFA.

El delantero bosnio encontró su ritmo para marcar a los 20, 26 y 32 minutos, y darle al Stuttgart una ventaja decisiva contra el equipo noruego Viking, recién llegado y cuyo capitán Zlatko Tripic había igualado a los 22.

Ferran Torres del PSG siguió el ejemplo horas después —a los 31, 47 y 57 minutos— para que fueran dos tripletes después de apenas 12 duelos de la temporada de 189 partidos de la Liga de Campeones.

Se anotaron ocho tripletes la temporada pasada, incluidos dos de Kylian Mbappé en la fase de liga para el Real Madrid, ambos en partidos fuera de casa en Kairat Almaty y Olympiakos.