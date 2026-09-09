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Diego Luna señala deuda del cine mexicano con público nacional

El actor enfatiza que el cine mexicano se financia con recursos públicos y debe representar a la audiencia.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 05:40 p.m.
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Diego Luna señala deuda del cine mexicano con público nacional
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      El actor Diego Luna consideró que el cine mexicano tiene una deuda pendiente con el público nacional, con cuyo dinero se hacen muchas cintas locales.

      Diego Luna destaca la deuda del cine mexicano con su público

      Esta tarde, durante la inauguración de MEXAV, encuentro del cine y el audiovisual mexicanos, el actor envió un mensaje en video que fue proyectado en los foros de Estudios Churubusco, donde se desarrolla el evento hoy y mañana.

      "Tenemos una deuda pendiente con el público mexicano, hoy la mayoría del cine que se produce en nuestro país se encuentra financiado en los fondos e incentivos que da el Estado", dijo Luna.

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      "Es con dinero de nuestros impuestos, de la gente, que hacemos cine, sin embargo, no podemos asegurarle a esa misma gente el acceso a un cine que le represente, que lo interpele, que lo cuestione, que permite generar identidad y que nos recuerde la sensación de pertenecer a una comunidad", subrayó.

      El protagonista de "Rudo y cursi" e "Y tú mamá también" señaló varios problemas para que eso suceda.

      "Que el cine en México no pase suficiente tiempo en las salas es un problema, que nuestro cine no llegue a las distintas plataformas en condiciones óptimas para estar ahí, ese también es un problema, que el cine dependa del Estado, es problema, esto es multifactorial y sólo trabajando en equipo lo vamos a poder solucionar", externó.

      MEXAV y el fortalecimiento del cine mexicano

      El MEXAV, en su segunda edición, abordará entre otros el tema del uso de la IA, la producción y los incentivos fiscales.

      La inauguración corrió a cargo de Claudia Curiel de Icaza, Secretaría de Cultura federal y la realizadora tapatía Patricia Riggen ("La misma luna").

      "Vamos a ver cómo se puede potenciar todo, apenas estamos fortaleciendo", dijo Curiel de Icaza.

      La funcionaria recordó que este año desde el IMCINE se han apoyado más de 300 proyectos.

      "Dos de cada tres se otorgaron fuera de la CDMX y eso significa más experiencia y equipo afuera", expuso.

      Recordó la nueva ley de cine, cuyo reglamento se está armando, así como el EFICA, nuevo estímulo fiscal.

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