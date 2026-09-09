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América asegura a Santiago Ramos Mingo como su sexto refuerzo

El club pagó 10 millones de dólares por el central de 24 años, con experiencia en Argentina y Brasil.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 05:18 p.m.
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América asegura a Santiago Ramos Mingo como su sexto refuerzo
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      América sumó a su sexto refuerzo para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX y con esto ha cerrado filas para lo que resta del semestre. El central Santiago Ramos Mingo (Córdoba, Argentina) es nuevo jugador de las Águilas.

      América busca cubrir la salida de Sebastián Cáceres

      Luego de la salida del uruguayo Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, el técnico Guillermo Almada y la directiva azulcrema comenzaron la búsqueda de un defensor para cubrir el hueco que dejó el charrúa.

      Detalles del fichaje de Santiago Ramos Mingo

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      Y el elegido fue Santiago Ramos Mingo, quien llega procedente del EC Bahía de Brasil. El defensor zurdo de 24 años arriba al Nido con 88 duelos disputados en el futbol brasileño y siete anotaciones.

      América dio un contrato de cuatro años y pagó 10 millones de dólares por el central, considerado un futbolista de gran proyección. La cifra incluiría lo acordado entre ambos clubes más variables, que incluyen bonos por objetivos.

      Surgido de las fuerzas inferiores de Boca Juniors, tuvo un paso por el Barcelona Athletic, se consolidó en el Defensa y Justicia de Argentina y posteriormente emigró a EC Bahía de Brasil.

      Ramos Mingo estará llegando en los próximos días a México para realizar las pruebas médicas y ultimar detalles de su fichaje con las Águilas del América.

      Con esta nueva contratación, los azulcrema ya suman seis fichajes para este torneo: Miguel Borja, Óscar Perea, Carlos Álvarez, Edwin Cerrillo, Iván Tona y Santiago Ramos.

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