Brozo y Loret parodian reunión privada de Andy López Beltrán

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Andy López Beltrán, uno de los hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se colocó en el centro de la polémica luego de que el periodista de EL UNIVERSAL, Héctor de Mauleón, diera a conocer detalles del cónclave realizado el pasado 24 de agosto en la colonia Condesa.

Reunión privada en restaurante Magazzino genera polémica

A la reunión, organizada al interior del restaurante Magazzino, también asistieron su hermano Gonzalo y Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia durante el sexenio de AMLO.

Sin embargo, no fueron los únicos, ya que a la cena acudieron Juan Domingo Beckmann, líder del imperio tequilero José Cuervo, y Mauricio Garduño, uno de los perfiles más destacados a nivel global en materia de tecnología y transformación digital.

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La reunión no sólo generó críticas entre usuarios de redes sociales, sino que también inspiró al periodista Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, para realizar el capítulo 128 de su programa para Latinus.

Con una escenografía similar a las fotografías que fueron captadas de Andy López Beltrán en el restaurante, los comunicadores realizaron una parodia en la que hicieron hincapié en la imagen del hijo de AMLO fumando en un lugar cerrado.

Esto debido a que en 2023 entraron en vigor modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, las cuales establecen restricciones para fumar en espacios de concurrencia colectiva, entre ellos los restaurantes.

Ante ello, ambos comunicadores cuestionaron, en tono de burla, si fumar en espacios cerrado ya se puede, y si existe impunidad en México, luego de señalar que el hijo de AMLO habría cerrado el restaurante para sostener una reunión privada.

Críticas y parodias sobre la imagen pública de Andy López Beltrán

En ese contexto, también ironizaron que Andy entonces sólo se relaciona con personas de bajos recursos, para que le "graben un videíto" y pueda realizar su campaña, con el objetivo de parecerse y hablar como su padre, ya que con dicho cónclave dejo ver otra cosa.

"Estás en campaña, te tienes que ensuciar los zapatos, la pinch* tierra, el lodo. Estar saludando gente que ni conoces. Y haciéndote el amable. Pero es la vida, vamos a decir, pública. Es la vida ante los reflectores", expresó Brozo.

Aunado a ello, Loret de Mola planteó qué podría sentir el expresidente de México al ver a su hijo, a quien, según el periodista, habría querido dejarle la Presidencia, convertido en lo que calificó como "un junior delincuente de cuello blanco, coyote", reuniéndose con empresarios y personas a quienes, recordó, López Obrador señalaba como parte de "la mafia del poder" y la "minoría rapaz".

Asimismo, en tono de burla, afirmó que actualmente cualquiera que diga que se tomó una fotografía con Andy o que mantiene una relación con él podría estar en riesgo de perder su visa, o la forma en la que los ven los demás.

"Ahorita se reúnen con Andy, pero tú sales de México y te ven como un apestado. Te ven como un traidor que se alió con los huachicoleros y con los criminales [...] ¿cómo te ve Estados Unidos? Te ve con sospecha, y se la piensa con lo de tu visa. Y si tienes una empresa grandota, no vaya a ser que te la boletinen ahí por vínculos con el lavado de dinero, porque estás sentado a la mesa, en privado, en secreto, con uno de los grandes criminales de México", dijo el columnista de EL UNIVERSAL.

Por su parte, Brozo señaló que anteriormente algunos grandes empresarios y compañías solían pedir a los periodistas que investigaran las acciones de Morena y que continuaran exhibiendo posibles irregularidades; sin embargo, sostuvo que actualmente algunos de esos empresarios habrían cambiado de postura y se habrían acercado a la llamada Cuarta Transformación.

"Ahí queda para el registro. Ahí queda para la historia. Ahí queda para la historia los que buscaron el acomodo, y los que dijeron desde un principio o con el paso del tiempo, este modelo autoritario va a hacer que a México se lo lleve la fregada", agregó Loret.

También, durante el programa, afirmaron que lo único que ha hecho Morena es "desplomar" al país, pues pusieron como ejemplo distintos indicadores, como la educación en México.

"Que sale el índice de competitividad, caímos. Que sale la prueba PISA de educación. Desplomes", puntualizó Loret.

Brozo también cuestionó qué había ocurrido con la Nueva Escuela Mexicana, el proyecto educativo y pedagógico impulsado durante el gobierno de AMLO, pues en tono de burla, afirmó que dicho proyecto se reducía a "una maestra bailando en la mañanera y diciendo que los niños no tienen que estudiar".

Esto, en referencia a los resultados de la prueba PISA, en los que México registró una disminución de siete puntos en matemáticas y otros siete en lectura respecto de la edición anterior.

"Llevan ocho años diciéndonos que están atendiendo las causas. Que fue una maravilla haber desaparecido la reforma educativa. Oye. Tuvimos la peor caída en la historia en matemáticas, en comprensión lectora. Es decir, saben leer, pero no entienden lo que leen", agregó Carlos Loret de Mola.

Ante ello, el periodista sostuvo que la situación educativa no afecta a los integrantes de la clase política, pues sus hijos se encuentran "estudiando en el extranjero y hospedándose en la embajada".

Ante ello, Trujillo interrumpió a Loret para señalar que la educación no sería el único problema, pues también cuestionó la situación de los hospitales.

En tono crítico, mencionó que habría "200 médicos con salmonella", mientras, según sus palabras, las autoridades continúan asegurando que "ya resolvieron el problema en los hospitales".

"En el informe, la científica lo dijo. Dijo, ningún hospital que trate el cáncer le falta el medicamento [...] Forma parte de una operación de complicidad para encubrir el desastre de López Obrador. Encubrir las cifras educativas, encubrir el tema de salud. Y luego encubrir todos los vínculos con el crimen organizado. Ya es un modus operandi", expresaron.

Por último, Loret de Mola recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó al PAN por haberse reunido con Vicente Fox, expresidente de México, y por sus señalamientos relacionados con el llamado "cártel inmobiliario". Sin embargo, consideró que sus declaraciones podrían aplicarse también a Morena.

"Pero parece una confesión. Le queda igualito hablando de Morena, Andrés Manuel y el cártel de Sinaloa", sostuvo.