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Memo Ochoa se reúne con creador Speed en evento Apple

El exportero mexicano y el streamer estadounidense compartieron un momento durante la transmisión en vivo del evento.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 04:51 p.m.
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Memo Ochoa se reúne con creador Speed en evento Apple
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      En el evento de presentación en la sede central de Apple en Cupertino, California, distintas celebridades y estrellas del mundo del entretenimiento y del deporte fueron invitadas a conocer el nuevo iPhone Duo, el primer smartphone con pantalla flexible.

      Encuentro entre Memo Ochoa y Speed en evento Apple

      Uno de ellos fue el exportero mexicano Guillermo Ochoa, quien se robó los reflectores al cruzarse de casualidad con el famoso creador de contenido estadounidense Speed, quien realizó una transmisión en vivo del evento.

      En un video viralizado en redes sociales, se ve cómo Speed se emociona al ver a Ochoa, aunque, fiel a su estilo, se equivocó al decir su nombre. "Ocho, mi hermano", dice el joven estadounidense al saludar y abrazar al exportero de la Selección Mexicana.

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      "Mi hermano, el GOAT", agrega Speed, en referencia al apodo que se le atribuye a los mejores de la historia en su posición.

      Detalles del encuentro y reacciones de Speed

      Sin embargo, lo verdaderamente gracioso sucedió después. El legendario guardameta tricolor le ofreció un café a Speed, que al tomarlo se sorprendió y realizó gestos de asco. "¿Qué le pusiste a eso?", dijo, y Ochoa le respondió: "Café con tequila, para despertar".

      "Ochoa, ¿qué estás tomando?", agregó el joven streamer bromeando.

      El nombre real de Speed es Darren Jason Watkins Jr., tiene 21 años y es famoso por sus transmisiones en vivo por YouTube, Twitch y Kick.

      En sus inicios, se robó los reflectores por sus videos jugando Minecraft y Fortnite, aunque fueron sus clips de reacciones exageradas, gritos y comportamiento infantil que lo hicieron realmente viral.

      Otra de sus características principales es su fanatismo y amistad con Cristiano Ronaldo, así como su "rivalidad" con Lionel Messi. El año pasado, realizó una gira mundial y lucía las camisetas de las selecciones de futbol de cada país que visitó.

      En la última Copa del Mundo, compartió contenido de los distintos partidos y estadios que visitó.

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