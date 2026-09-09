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Nacional

Hombre habría asesinado a su madre durante una pelea en Torreón

El presunto agresor fue detenido tras una pelea familiar que terminó en homicidio en Torreón.

Por El Universal

Septiembre 09, 2026 05:12 p.m.
A
Hombre habría asesinado a su madre durante una pelea en Torreón
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      Hombre mató a su madre de 78 años la mañana de este miércoles en la colonia Vencedora de Torreón. El presunto agresor utilizó un block de concreto como arma.

      Detalles confirmados

      Los hechos ocurrieron al interior de la vivienda, en donde según reportes oficiales, madre e hijo iniciaron una pelea que derivó en violencia física.

      Presuntamente fueron vecinos de la colonia los que alertaron a las autoridades de los gritos que escuchaban en el domicilio.

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      Acciones de la autoridad

      Agentes policiacos acudieron a la vivienda donde capturaron al presunto responsable. La madre de 78 años presentaba heridas en la cabeza, presuntamente ocasionados por golpes con el block. Elementos de la Cruz Roja llegaron al domicilio y constataron que ya no contaba con signos vitales.

      Por protocolo, las autoridades abrieron la carpeta de investigación por el delito de feminicidio. El cuerpo de la señora fue llevado al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley.

      La persona detenida como probable feminicida, fue turnado a la autoridad competente para definir su situación legal en próximas horas.

      De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta julio se habían presentado 18 feminicidios en Coahuila y 8 mil 940 carpetas abiertas por violencia familiar, delito que coloca a Coahuila entre las seis con la mayor cantidad en todo el país.

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