logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Psycho Clown y Pagano conquistan el título de Pareja en Triple A

El público aclama el intenso enfrentamiento entre Psycho Clown y Pagano contra Ángel y Berto en la Arena Ciudad de México.

Por El Universal

Agosto 17, 2025 10:11 a.m.
A
Psycho Clown y Pagano conquistan el título de Pareja en Triple A

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los Campeonatos de Pareja de Lucha Libre AAA se quedarán en México luego de que Psycho Clown y Pagano derrotaran a Ángel y Berto, miembros del Legado del Fantasma.

La dupla estandarte de Triple A vivió un intenso combate callejero en la Arena Ciudad de México, en contra de la nueva generación de la icónica dinastía Garza.

Las dos parejas mexicanas encontraron la forma de lastimar mutuamente sus cuerpos con mesas, alambre de púas y demás artefactos utilizados para herirse.

Al grito de "¡Lucha extrema, lucha extrema!", el público presente en el coloso de la alcaldía Azcapotzalco aclamaba a lo que sus ojos presenciaban en el cuadrilátero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con un 'Spanish Fly', el Psicópata del Ring dio cuenta de Ángel, quien impactó la lona, envuelto en alambre de púas. Tras la cuenta de tres, la afición estalló en júbilo.

Panic Clown, Dave the Clown y Monster Clown, los Psycho Circus, se unieron a la celebración de quien fuera líder de la agrupación y Pagano.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Psycho Clown y Pagano conquistan el título de Pareja en Triple A
Psycho Clown y Pagano conquistan el título de Pareja en Triple A

Psycho Clown y Pagano conquistan el título de Pareja en Triple A

SLP

El Universal

El público aclama el intenso enfrentamiento entre Psycho Clown y Pagano contra Ángel y Berto en la Arena Ciudad de México.

México sigue con vida en la Serie Mundial
México sigue con vida en la Serie Mundial

México sigue con vida en la Serie Mundial

SLP

El Universal

Portillo es bronce en Chengdu 2025
Portillo es bronce en Chengdu 2025

Portillo es bronce en Chengdu 2025

SLP

Agencias

Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX
Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX

Memo Ochoa podría regresar a la Liga MX

SLP

El Universal