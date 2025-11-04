Púgiles potosinos se suman a cartelera

La presencia de Richard Torres y Emiliano “El General” Vargas, dos de los más prometedores prospectos del boxeo profesional actual, dará brillo al cartel de la gran función del próximo 15 de noviembre en la Monumental Arena de San Luis Potosí, encabezada por el campeón mundial de peso pluma Rafael “Divino” Espinoza, quien defenderá su título ante el ucraniano de origen coreano Arnold Khegai.

La función, integrada por 12 combates, será presentada por Top Rank en colaboración con Zanfer Promotions, San Luis Potosí y Box Azteca, en lo que promete ser una de las veladas más destacadas del año en territorio mexicano.

En la división de los pesos completos, el estadounidense Richard Torres, subcampeón olímpico en Tokio 2020, llegará con un récord invicto de 13 victorias, 11 de ellas por nocaut.

El zurdo californiano ha sido reconocido por la revista The Ring por su pegada y estilo agresivo, características que lo han convertido en uno de los talentos más seguidos del boxeo internacional.

“Dicen que me falta tamaño, pero mi corazón lo compensa”, ha expresado el peleador, conocido también como “El Caballero del Ring” por su sencillez fuera del cuadrilátero.

A su lado, el superligero Emiliano “El General” Vargas, hijo del histórico campeón mundial Fernando “Feroz” Vargas, también formará parte del cartel.

Con un impresionante récord de 13 nocauts en 15 peleas profesionales, Vargas ha despertado grandes expectativas dentro y fuera del ring.

El legendario promotor Bob Arum, presidente de Top Rank, lo ha descrito como “una estrella en crecimiento con el carisma de Óscar de la Hoya y el talento de su padre”.

La alianza entre Top Rank y Zanfer Promotions ha sido clave en la proyección internacional del boxeo latinoamericano y en el regreso del boxeo profesional a la televisión abierta en México desde 2006. Esta sociedad, que inició con las peleas titulares de Erik “Terrible” Morales, ha impulsado la carrera de grandes campeones como Jorge “Travieso” Arce, Fernando “Kochulito” Montiel, Humberto Soto, Julio César Chávez Jr., Emanuel “Vaquero” Navarrete y Óscar Valdez, entre otros.